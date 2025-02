Η πρώτη ολοκληρωμένη OFF ROAD πίστα στην Ελλάδα είναι του Στέφανου Αττάρτ. Εκεί, στο ναό της εκτός δρόμου οδήγησης, δίνουν το ραντεβού τους οι φίλοι της περιπέτειας όπου παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και στη συνέχεια δοκιμάζουν με ασφάλεια τις ικανότητές τους. Είτε με δικά τους αυτοκίνητα είτε νοικιάζοντας κάποιο από τα οχήματα του Στέφανου Αττάρτ.

Οι οδηγοί βιώνουν τις συγκινήσεις που προσφέρει η οδήγηση ενός ικανού 4×4 σε δύσκολα τερέν. Στην ίδια πίστα γίνονται συχνά παρουσιάσεις αυτοκίνητων, test drives, events, συναντήσεις λεσχών, συνέδρια αλλά και για εταιρικές εκδηλώσεις πλαισιωμένες με μια αξέχαστη εμπειρία OFF ROAD οδήγησης!

Ο Στέφανος Αττάρτ, ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής off road με διεθνώς αναγνωρισμένες ικανότητες και γνώσεις, είδε το όραμά του να γίνεται πράξη πριν από 20 χρόνια, με τη δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου χώρου, ο οποίος ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2018.

Για φέτος μετά από εξαντλητικές δοκιμές που έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής εμπιστεύτηκε για τις απαιτήσεις της πίστας τα οff road ελαστικά της Davanti. Τα off road ελαστικά Davanti Terratoura A/T σύμφωνα με τον Αττάρτ, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή στις απότομες κλίσεις, στα τεχνητά εμπόδια, στη λάσπη, στις πέτρες, στις λίμνες και στις υπόλοιπες δοκιμασίες στην πίστα ATTART OFF ROAD PARK.

Αν κι δεν έχουμε προσωπική εμπειρία από την αποτελεσματικότητα των ελαστικών, στηριζόμαστε στις εκτιμήσεις του Στέφανου Αττάρτ. Τα Davanti Terratoura A/T διαθέτουν 5 σειρές τακουνιών με αυξημένη ακαμψία, και σχεδιασμό πέλματος με φαρδιά διαμήκη και λεπτά εγκάρσια αυλάκια, για βέλτιστη πρόσφυση σε λάσπη, άμμο και χιόνι. Είναι σύμφωνα με τον πρωταθλητή εξελιγμένα με στόχο να παρέχουν ασφαλείς μετακινήσεις τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Η άνεση στην άσφαλτο διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ η πιστοποίηση 3PMSF εξασφαλίζει τη νόμιμη χρήση τους σε χειμερινές συνθήκες.

Τα Davanti Terratoura A/T διατίθενται σε περισσότερες από 70 δημοφιλείς διαστάσεις, αποτελώντας μια ιδανική λύση για τα περισσότερα SUV και off road οχήματα της αγοράς, ενώ η γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει και τα Terratoura M/T, για ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις. Τα ελαστικά της Davanti εισάγονται στην Ελλάδα από το Spanos Group, και διατίθενται μέσω επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την επικράτεια.

