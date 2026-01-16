Η Audi ανακοίνωσε ότι το 2025 παρέδωσε 1.623.551 εκατομμύρια οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως, σημειώνοντας μικρή πτώση περίπου 2.9 % σε σχέση με το 2024. Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, η χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι παραδόσεις αυξήθηκαν διαδοχικά από τον Σεπτέμβριο και μετά, υποδηλώνοντας μια σαφή τάση ανάκαμψης.

Η αύξηση των παραδόσεων στα ηλεκτρικά οχήματα ήταν αξιοσημείωτη: πάνω από 223.000 μονάδες, περίπου 36 % περισσότερες σε σύγκριση με το 2024, με σημαντική συμβολή από τα νέα Audi A6 e-tron και Audi Q6 e-tron. Συνολικά οι παραγγελίες για ηλεκτρικά μοντέλα ανέβηκαν πάνω από 58 %, ενισχύοντας τη δυναμική της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετώπισε γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις, με ανταγωνισμό σε κρίσιμες αγορές όπως η Κίνα και επιπτώσεις από δασμούς στις ΗΠΑ, που επηρέασαν την παγκόσμια ζήτηση. Ωστόσο, στις ηγούμενες αγορές της Ευρώπης και της Γερμανίας οι παραδόσεις ήταν σταθερές έως και αυξημένες, ιδίως για τα ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές σημειώθηκαν νέα ρεκόρ παραδόσεων.

Η Audi τονίζει ότι τo τελευταίo τρίμηνo του έτους δείχνει ότι το προϊόν και η στρατηγική της αρχίζουν να αποδίδουν, και με αυξημένο momentum στα ηλεκτρικά μοντέλα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα στο 2026 με στόχο περαιτέρω ανάπτυξη.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία:

Γερμανία: 206.290 παραδόσεις (+4 %), με τα ηλεκτρικά να ξεπερνούν τις 41.000 (+89 %).

Ευρώπη (εκτός Γερμανίας): 464.046 μονάδες, σταθερά κοντά στο 2024.

Βόρεια Αμερική: 202.143 συνολικά, με 33.000 EV (+15 %) — ρεκόρ για την περιοχή.

Κίνα: 617.514 αυτοκίνητα (–5 %), παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Υπερπόντιες & αναδυόμενες αγορές: 133.558 μονάδες (+5,5 %), με αύξηση EV ~26 % (~14.000).

Η Audi κατέγραψε επίσης ρεκόρ παραδόσεων σε επιμέρους αγορές όπως Καναδά, Πολωνία, Τουρκία και Δανία, ενισχύοντας τη γεωγραφική της παρουσία.

Παρά τις προκλήσεις όπως αυξημένος ανταγωνισμός στην Κίνα και δασμοί στις ΗΠΑ, οι μηνιαίες παραδόσεις από Σεπτέμβριο και μετά κινήθηκαν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική της μάρκας αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η Audi δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει αυτή την πορεία ενισχύοντας περαιτέρω το ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο μέσα στο 2026.