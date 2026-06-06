Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Αν το δείτε καλά τις φωτογραφίες που σας παρουσιάζουμε θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο και το σπουδαιότερο δεν απευθύνεται σε όλους τους οδηγούς, Λογικό είναι αφού το Nuvolari είναι ένα ιδιαίτερο supercar με ισχύ 1.001 PS και τελική ταχύτητα άνω των 350 km/h.

Θα είναι το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi. Μάλιστα η εταιρία των τεσσάρων κύκλων ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα παραχθεί σε 499 μονάδες. Κάθε αυτοκίνητο θα έχει το δικό του αριθμό και οι πρώτες τες παραδόσεις θα ξεκινούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Έτσι για να πάρετε μια γεύση από τις «αρετές» του να σας πούμε ότι το Audi Nuvolari επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 2,6 δευτερόλεπτα και από 0 στα 200 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα. Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίζονται από τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη Formula 1, όπως το υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων, το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική και το νέο Audi Space Frame (χωροδικτύωμα) με εξωτερικά μέρη από ανθρακονήματα.

Ως το πρώτο μοντέλο παραγωγής που ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Audi, το Nuvolari συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός supercar υψηλών επιδόσεων με μια έντονα αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα. Οι καθαρές και λείες επιφάνειες, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας και η έξυπνη αεροδυναμική διαμορφώνουν ένα αμάξωμα με δυναμικό πάτημα και ισχυρή παρουσία.

Η κεντρική διάταξη του κινητήρα καθορίζει τις αναλογίες του αυτοκινήτου, δημιουργώντας έναν μονολιθικό όγκο και μια καθαρή, δυναμική σιλουέτα. Το εξωτερικό χαρακτηρίζεται από τη νέα απόχρωση Titanium της Audi, η οποία χρησιμοποιείται επίσης στο Audi Concept C και στο αγωνιστικό μονοθέσιο της Audi για τη Formula 1. Σε συνδυασμό με τα ανθρακονημάτινα στοιχεία, αναδεικνύει τις ακριβείς γραμμές του Nuvolari.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων με τέσσερις μονάδες

Το Audi Nuvolari κινείται από ένα υβριδικό σύστημα υψηλών επιδόσεων με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 736 kW ή 1.001 PS. Συνδυάζει έναν V8 διπλά υπερπληρωμένο κινητήρα 4,0 λίτρων, απόδοσης 588 kW ή 800 hp, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 110 kW (150 PS). Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 7,3 kWh. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ., επίπεδο λειτουργίας που μέχρι σήμερα παρέπεμπε κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δύο ελαιόψυκτοι ηλεκτροκινητήρες axial flux στον εμπρός άξονα αποδίδουν έως 2.150 Nm ροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος quattro, υποστηρίζοντας μεταβλητή κατανομή ροπής (torque vectoring). Ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας, τοποθετημένος ανάμεσα στον κεντρικά τοποθετημένο V8 και το κιβώτιο ταχυτήτων, ολοκληρώνει τη φιλοσοφία κίνησης.

Η τετρακίνηση quattro αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της Audi και είναι συνώνυμη με την πρόσφυση, τον έλεγχο και τη δυναμική συμπεριφορά σε κάθε συνθήκη. Στο Nuvolari, η Audi εξελίσσει αυτή την αρχή με το quattro predictive ride, ένα σύστημα που λειτουργεί προληπτικά, αξιοποιώντας λεπτομερή δεδομένα από αισθητήρες.

Το σύστημα επεξεργάζεται συνεχώς στοιχεία όπως η γωνία τιμονιού, η επιτάχυνση, ο ρυθμός περιστροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονα και το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης. Εάν προβλέψει πιθανή απώλεια πρόσφυσης σε μια στροφή, αντιδρά άμεσα ως ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.

Οι μονάδες κίνησης κατανέμουν τη ροπή με ακρίβεια τόσο κατά τον διαμήκη όσο και κατά τον εγκάρσιο άξονα. Τα φρένα σταθεροποιούν το όχημα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, ενώ η αεροδυναμική προσαρμόζει την κάθετη δύναμη ανάλογα με τις συνθήκες. Οι ηλεκτροκινητήρες στον εμπρός άξονα διανέμουν τη ροπή μέσω φιλοσοφίας torque vectoring, προσφέροντας ευελιξία στις στροφές και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα προγράμματα οδήγησης μέσω περιστροφικών χειριστηρίων στο τιμόνι:

– E-Hybrid, για πλήρως ηλεκτρική οδήγηση σε αστικές διαδρομές και μικρές αποστάσεις

– Balanced, για συνδυασμό άνεσης, αποδοτικότητας και επιδόσεων

– Dynamic, για πιο άμεση απόκριση, ευελιξία και ακρίβεια

– Dynamic+, για μέγιστη έμφαση στη συναισθηματική οδηγική εμπειρία

Για χρήση σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, το Track Mode επιτρέπει περαιτέρω ρύθμιση του traction control ανάλογα με το οδηγικό στιλ και το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης, από Wet έως Dry και από Race έως Traction Control Off.

Η αρχιτεκτονική του Audi Nuvolari έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ελαφριά κατασκευή και την υψηλή στρεπτική ακαμψία. Για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας, η Audi συνδυάζει την τεχνολογία Audi Space Frame με εξωτερικά μέρη από ανθρακονήματα.

Το Audi Space Frame με ανθρακονημάτινο εξωτερικό συνδυάζει χαμηλό βάρος με υψηλή δομική αντοχή, αποτελώντας τη βάση για ακριβή οδική συμπεριφορά και ελεγχόμενες υψηλές επιδόσεις. Σχεδόν όλα τα εξωτερικά μέρη είναι κατασκευασμένα από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες άνθρακα, CFRP.

Η ενεργή αεροδυναμική του Audi Nuvolari συνδυάζει επιδόσεις και αποδοτικότητα, προσαρμόζοντας την κάθετη δύναμη, την οπισθέλκουσα και την αεροδυναμική ισορροπία ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Κάθε εξωτερικό στοιχείο έχει σαφή αεροδυναμική λειτουργία, από το εμπρός splitter έως τον πίσω διαχύτη. Οι εμπρός εισαγωγές αέρα συμβάλλουν στην ψύξη των φρένων και στη θερμική διαχείριση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και των υβριδικών εξαρτημάτων. Το εμπρός S-duct βελτιώνει την αεροδυναμική απόδοση στον εμπρός άξονα, αυξάνοντας την κάθετη δύναμη και μειώνοντας την άντωση στις υψηλές ταχύτητες.

Κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η αναδιπλούμενη προσαρμοζόμενη πίσω πτέρυγα, η οποία λειτουργεί σε τρεις διαμορφώσεις: Closed, Low Downforce και High Downforce. Στη θέση Closed, η πτέρυγα αναδιπλώνεται για μείωση της οπισθέλκουσας και βελτίωση της αποδοτικότητας. Στις διαμορφώσεις Low Downforce και High Downforce, παράγονται διαφορετικά επίπεδα κάθετης δύναμης, ανάλογα με τη δυναμική της οδήγησης και το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Στα προγράμματα Dynamic, Dynamic+ και Track, η πτέρυγα λειτουργεί πλήρως αυτόματα. Στις ευθείες, μεταβαίνει στη θέση Low Downforce για βελτιστοποίηση της τελικής ταχύτητας και της σταθερότητας, ενώ το Drag Reduction System, γνωστό από τη Formula 1, μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από ειδικό πλήκτρο στο τιμόνι.

Κατά το φρενάρισμα και στις στροφές, η πτέρυγα μετακινείται στη θέση High Downforce. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το αεροδυναμικό concept του Audi Nuvolari* μπορεί, ανάλογα με τη συνθήκη οδήγησης, να αποδώσει περισσότερα από 400 kg κάθετης δύναμης.

Το σύστημα πέδησης του Audi Nuvolari έχει εξελιχθεί για μέγιστη απόδοση υπό ακραίες συνθήκες, μέσα από την ακριβή συνεργασία υδραυλικής πέδησης και ηλεκτρικής επιβράδυνσης.

Ένα σύστημα brake-by-wire, εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, επιτρέπει μεταβλητή κατανομή ανάμεσα στην ανάκτηση ενέργειας και την υδραυλική πέδηση. Το πεντάλ φρένου είναι λειτουργικά αποσυνδεδεμένο από την πραγματική δύναμη πέδησης στους τροχούς, εξασφαλίζοντας σταθερή και ακριβή αίσθηση.

Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται το νέο Audi Ceramic Pro, σχεδιασμένο για σταθερά υψηλή επιβράδυνση και ακριβή έλεγχο ακόμη και σε παρατεταμένη χρήση στην πίστα. Στον εμπρός άξονα, σταθερές δαγκάνες δέκα εμβόλων συνεργάζονται με δίσκους 420 × 40 mm, ενώ στον πίσω άξονα δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων συνδυάζονται με δίσκους 410 × 32 mm.

Οι δίσκοι φρένων, που προέρχονται άμεσα από τη Formula 1, βασίζονται σε δομή άνθρακα μακρών ινών, σχεδιασμένη να αντέχει ακραία θερμικά φορτία. Ειδικό εσωτερικό σύστημα ψύξης βελτιώνει τη ροή αέρα και αυξάνει την απαγωγή θερμότητας έως και κατά 21% σε σύγκριση με συμβατικά ανθρακονημάτινα/κεραμικά συστήματα.

Με ικανότητα απορρόφησης ισχύος έως 2,8 megawatts, το σύστημα πέδησης μπορεί να διαχειριστεί ακραία φορτία επιβράδυνσης, σε επίπεδο αντίστοιχο ενός σύγχρονου μονοθεσίου Formula 1. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή απόδοση χωρίς fading ή υπερθέρμανση, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες πίστας.

Το εσωτερικό του Audi Nuvolari είναι πλήρως εστιασμένο στην οδήγηση. Η λιτή αρχιτεκτονική συγκεντρώνει όλα τα βασικά χειριστήρια στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μαζί με τα κύρια στοιχεία του human machine interface.

Οι ψηφιακές οθόνες και τα φυσικά χειριστήρια ακολουθούν μια συνεπή λογική, επιτρέποντας φυσική και άμεση αλληλεπίδραση. Οι χρωματικές λεπτομέρειες στο HMI παραπέμπουν στο θρυλικό Auto Union Type C, συνδέοντας το Nuvolari* με την εποχή των ιστορικών ρεκόρ ταχύτητας της δεκαετίας του 1930.

Το εσωτερικό χωρίζεται σε δύο ζώνες. Το εμπρός τμήμα έχει βαθύ, σκούρο τόνο, σχεδιασμένο να ενισχύει τη συγκέντρωση του οδηγού, ενώ το πίσω τμήμα εισάγει έναν πιο ανοιχτό τόνο, το Shadow Dune. Η ακρίβεια και η δεξιοτεχνία χαρακτηρίζουν κάθε λεπτομέρεια, από τα χειριστήρια και τους αεραγωγούς έως το πλαίσιο της κεντρικής οθόνης από ανοδιωμένο αλουμίνιο.