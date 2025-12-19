Η Audi ανανεώνει συνεχώς τη γκάμα της, έχοντας επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε αγοραστή, με μοντέλα βενζινοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και PHEV. Η εταιρία δημοσίευσε το νέο τιμοκατάλογο της, στον οποίο υπάρχουν αλλαγές σε μερικές τιμές ενώ παράλληλα όλα τα μεταλλικά χρώματα είναι πλέον διαθέσιμα από το βασικό εξοπλισμό. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Το μικρό αυτοκίνητο πόλης A1 ξεκινά από τα 24.980 ευρώ για την έκδοση με τους 116 ίππους, ενώ η πιο περιπετειώδης έκδοση allstreet από τα 28.980 ευρώ (με αυτόματο κιβώτιο).

Το αγαπημένο μικρομεσαίο των Ελλήνων, Audi A3 Sportback στη βασική έκδοση με τους 116 ίππους από τον 1.500άρη TFSI ξεκινά πλέον από τα 27.580 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση RS3 με τους 400 ίππους, από τα 95.980 ευρώ.

Για τους φίλους των σεντάν, πλέον το A5 ξεκινά στην βασική TDI Hybrid S tronic έκδοση των 204 ίππων ξεκινάει από τα 64.980 ευρώ, ενώ το S5 των 367 ίππων από τα 89.980 ευρώ. Και τα δύο πλέον απολαμβάνουν πολύ πλουσιότερο εξοπλισμό από την βασική έκδοση.

Ομοίως και το επιβλητική SUV Q5, για την πλουσιότερη πλέον entry level έκδοση, TFSI Hybrid quattro S tronic 204 ίππων ξεκινάει από τα 72.980 ευρώ, με το SQ5 των 367 ίππων να είναι στα 102.980 ευρώ.

Παράλληλα υπάρχουν αλλαγές και στις τιμές των Plug-in υβριδικών εκδόσεων των κορυφαίων A8, Q7 και Q8, λόγω της αλλαγής που ενέκρινε η Ε.Ε. από EU 6 EA σε EU 6 EΒ (ρύποι PHEV μοντέλων πάνω από 50 g/km)

Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ να δείτε τον ανανεωμένο κατάλογο της Audi με τιμές για όλες τις εκδόσεις όλων των μοντέλων. ο οποίος βρίσκεται ήδη σε ισχύ.