Η εποχή που η Audi σχεδίαζε ένα μέλλον αποκλειστικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται πως έχει περάσει. Και όσο ανεβαίνουμε σε κατηγορία και τιμή, τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η αξία που εξακολουθούν να έχουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης για ένα συγκεκριμένο κοινό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο CEO της Audi, Gernot Döllner, ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών της μάρκας.

Η δήλωση του: “Διαπιστώνουμε ότι, όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία του οχήματος, τόσο περισσότερο οι λάτρεις της αυτοκίνησης εξακολουθούν να θέλουν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αντιθέτως, όσο χαμηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο πιο αποδεκτή γίνεται η ηλεκτροκίνηση”.

Το σχέδιο για αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα άλλαξε

Η Audi είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη στρατηγική εξηλεκτρισμού, με στόχο ένα μέλλον όπου η γκάμα της θα αποτελούνταν αποκλειστικά από ηλεκτρικά μοντέλα. Στην πορεία, όμως, η πραγματικότητα της αγοράς οδήγησε την εταιρεία σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο Döllner έχει εξηγήσει ότι, αφού ανέλαβε την ηγεσία της Audi, επανεξέτασε τη στρατηγική εξηλεκτρισμού και κατέληξε στην ανάγκη για ένα πιο ισορροπημένο μείγμα κινητήρων. Έτσι, η γερμανική μάρκα συνεχίζει να επενδύει στα ηλεκτρικά, αλλά παράλληλα διατηρεί στην γκάμα της plug-in υβριδικά και αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι πλούσιοι θέλουν ακόμα V8 με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Audi Nuvolari

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής μοντέλο, το οποίο συνδυάζει έναν V8 biturbo με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.001 ίππους, ενώ η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 499 αυτοκίνητα παγκοσμίως. Το Nuvolari απευθύνεται σε ένα κοινό που η εμπειρία, ο ήχος, η απόκριση και ο χαρακτήρας ενός κινητήρα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αξίας ενός αυτοκινήτου.

Στα μικρότερα μοντέλα τα πράγματα είναι διαφορετικά

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από τους αγοραστές των μικρότερων κατηγοριών. Εκεί, η απόλυτη ισχύς, ο ήχος και η μηχανική αίσθηση ενός μεγάλου κινητήρα δεν αποτελούν απαραίτητα προτεραιότητα. Η Audi ετοιμάζεται μάλιστα να κινηθεί ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, με την επιστροφή του ονόματος A2 σε ένα νέο μικρό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η Audi δεν εγκαταλείπει λοιπόν τους μεγαλύτερους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Οι V6 και V8 εξακολουθούν να έχουν θέση στη μελλοντική γκάμα, έστω και μέσα σε πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα. Η κατεύθυνση αυτή είναι ήδη εμφανής στα νέα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο RS5, όπου ο V6 συνδυάζεται με ηλεκτροκίνηση, ενώ αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθούν και τα επόμενα μεγάλα RS μοντέλα.