Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi είχε αρχικά σχεδιάσει (και ανακοινώσει) να εγκαταλείψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2032 και να πουλάει μόνο ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως. Ωστόσο, ο φιλόδοξος στόχος αυτός τελικά ακυρώθηκε και η εταιρία ανακοίνωσε πρόσφατα πως θα παραμείνει ευέλικτη, συνεχίζοντας να πουλάει αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης για «άλλα επτά, οκτώ, ίσως και 10 χρόνια».

Παρά αυτή την αλλαγή, ο CEO της εταιρία, Döllner, είναι πεπεισμένος ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι η μόνη βιώσιμη οδός προς τα εμπρός. Υποστηρίζει την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2035 και απέρριψε τις εκκλήσεις για χαλάρωση της απαγόρευσης ως «αντιπαραγωγικές» σε συνέντευξή του στο γερμανικό επιχειρηματικό περιοδικό Wirtschaftswoche. Υποστήριξε ότι οι συνεχείς αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και ρυθμιστικών αρχών «αναστατώνουν τους πελάτες και δημιουργούν αβεβαιότητα».

«Δεν γνωρίζω καλύτερη τεχνολογία από την ηλεκτροκίνηση για την επίτευξη προόδου στη μείωση των εκπομπών CO₂ στις μεταφορές τα επόμενα χρόνια. Αλλά ακόμη και εκτός από την προστασία του κλίματος, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι απλώς η καλύτερη τεχνολογία που υπάρχει γύρω από το αυτοκίνητο».

Όλα μέχρι τώρα, δείχνουν πως δύσκολα θα επιτραπούν αυτοκίνητα καθαρά βενζίνης μετά το 2035. Ένα πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι η έγκριση για plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα επέκτασης αυτονομίας (range extenders), όπου ο κινητήρας καύσης λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια αντί να κινεί τους τροχούς.

Ο Όμιλος Volkswagen, η μητρική εταιρεία της Audi, αναπτύσσει ήδη μια νέα πλατφόρμα που υποστηρίζει τη χρήση range extender.