Πόσες φορές έχετε συνδέσει το κινητό σας στο αυτοκίνητο για να ακούσετε μουσική μέσω Spotify; Η διαδικασία είναι πλέον γνώριμη στους περισσότερους οδηγούς, είτε χρησιμοποιούν Apple CarPlay είτε Android Auto. Η Audi, ωστόσο, κάνει το επόμενο βήμα, φέρνοντας την πλήρη εμπειρία του Spotify απευθείας στο σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου.

Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που ενσωματώνει την πλήρη, εγγενή εφαρμογή Spotify στα μοντέλα της. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή εκτελείται απευθείας στο infotainment του οχήματος, χωρίς να χρειάζεται το smartphone να παραμένει συνδεδεμένο για την αναπαραγωγή μουσικής. Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τις 21 Οκτωβρίου μέσω του Audi Application Store, αρχικά σε συγκεκριμένα μοντέλα και εκδόσεις.

Τι σημαίνει στην πράξη ότι το Spotify είναι ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο;

Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο οδηγός χρησιμοποιούσε το smartphone του για να μεταφέρει τις εφαρμογές και τις λειτουργίες τους στην οθόνη του αυτοκινήτου. Με τη νέα λύση της Audi, το Spotify λειτουργεί απευθείας μέσω του συστήματος πολυμέσων, αξιοποιώντας την οθόνη, τα χειριστήρια και τις δυνατότητες φωνητικού ελέγχου του οχήματος. Η εφαρμογή βασίζεται στο Android Automotive OS, το λειτουργικό σύστημα που μπορεί να λειτουργεί απευθείας στο αυτοκίνητο. Η εξέλιξη έγινε σε συνεργασία της Audi με τη CARIAD, την εταιρεία λογισμικού του Ομίλου Volkswagen, και τη Spotify.

Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό του και να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του χωρίς να χρειάζεται να συνδέει το κινητό για να ακούσει μουσική. Το smartphone εξακολουθεί να είναι χρήσιμο για την αρχική σύνδεση στον λογαριασμό, μέσω QR code ή άλλης διαδικασίας ταυτοποίησης, αλλά δεν χρειάζεται να παραμένει συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο για την αναπαραγωγή.

Μουσικά βίντεο, στίχοι και Spotify DJ

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται μουσικά βίντεο, εμφάνιση των στίχων σε πραγματικό χρόνο, Spotify Jam και Spotify DJ. Μάλιστα η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο και όχι απλώς προσαρμοστεί από μια έκδοση για κινητά τηλέφωνα. Η Audi υποστηρίζει ότι αυτό επιτρέπει πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, με γνώριμα μενού και λειτουργίες, αλλά και προσαρμογή στα συστήματα και στις οθόνες του οχήματος.

Τι αλλάζει όταν το αυτοκίνητο κινείται;

Όσο το όχημα κινείται, η κεντρική οθόνη MMI δεν εμφανίζει μουσικά βίντεο και στίχους σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, δεν είναι διαθέσιμες λειτουργίες σύνδεσης και ρυθμίσεων, ενώ αφαιρούνται και σχετικά χειριστήρια από την οθόνη αναπαραγωγής.

Ο οδηγός μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες φωνητικές εντολές, όπως το «Hey Audi», καθώς και το Spotify DJ, όπου υποστηρίζονται.

Όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, ξεκλειδώνεται η πλήρης εμπειρία στην κεντρική οθόνη, με δυνατότητα προβολής βίντεο, στίχων και εκτενέστερης περιήγησης στο περιεχόμενο. Έτσι, οι λειτουργίες ψυχαγωγίας μπορούν να αξιοποιούνται, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης ή όσο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτίζει. Σε μοντέλα που διαθέτουν ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό, ορισμένες λειτουργίες, όπως η προβολή βίντεο και στίχων, μπορούν να παραμένουν διαθέσιμες και κατά την κίνηση του οχήματος, χωρίς να εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη που χρησιμοποιεί ο οδηγός.

Η διάθεση ξεκίνησε από μοντέλα που βασίζονται στις πλατφόρμες Premium Platform Electric (PPE) και Premium Platform Combustion (PPC). Στην αρχική λίστα περιλαμβάνονται:

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

Audi A5

Audi Q5

Audi A6

Η Audi αναφέρει επίσης ότι η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στα νέα Q7 και Q9 από την έναρξη της εμπορικής τους διάθεσης.

Πόσο κοστίζει;

Η λήψη της εφαρμογής από το Audi Application Store είναι δωρεάν. Για τη χρήση της απαιτείται λογαριασμός Spotify, ενώ το κόστος εξαρτάται από το πρόγραμμα συνδρομής που επιλέγει ο χρήστης και από την αγορά στην οποία βρίσκεται. Η χρήση εξαρτάται από τον λογαριασμό και το πρόγραμμα Spotify του οδηγού.