Οι πεντακύλινδροι κινητήρες της Audi έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μάρκας και είναι βαθιά ριζωμένοι στο DNA της. Έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του “Vorsprung durch Technik” – αφενός με πολυάριθμες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και αφετέρου χάρη στην εξαιρετική τους απόδοση σε όλα τα μοντέλα δρόμου. Ο πρώτος πεντακύλινδρος κινητήρας κινούσε το Audi 100 το 1976, οπότε καταλαβαίνετε ότι το 2026, κλείνει τον μισό αιώνα ζωής (πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα του zougla.gr στην ιστορία του κινητήρα).

Τώρα, η Audi δεν πρόκειται να γιορτάσει με ένα απλό event ή μία τούρτα στο σχήμα του πεντακύλινδρου. Σαν Audi, επέλεξε να κατασκευάσει το GT50 Concept.

Το σύνολο αποκαλύφθηκε σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από την Audi και δημοσιεύτηκε από τη γερμανική ιστοσελίδα Stimme. Η δημιουργία του κράτησε μισό χρόνο με συνολικά 14 εκπαιδευομένους από διάφορα τμήματα της Audi να παίρνουν μέρος στο project.

Το GT50 Concept αντλεί έμπνευση από το πασίγνωστο 90 Quattro IMSA GTO το οποίο απέδιδε 700 άλογα από τον πεντακύλινδρο 2.2λτ. κινητήρα. Το συγκεκιμένο μοντέλο ήταν και ο λόγος που η MSA, η SCCA και η FIA απαγόρευσαν την τετρακίνηση… λόγω του πόσο πίσω άφηνε η Audi τον ανταγωνισμό.

Πάντως το GT50 βασίζεται στο Audi RS3 και διαθέτει τον TFSI των 2.5λτ. απόδοσης 400 ίππων, ενώ έχει άκρως ρετρό σχεδίαση με αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες επιφάνειες, μια μπροστινή μάσκα παλαιού τύπου και ζάντες turbofan.

Η Audi αναμένεται να γιορτάσει περαιτέρω την κληρονομιά των πεντακύλινδρων κινητήρων της τον επόμενο χρόνο με μια νέα, ειδική έκδοση του RS3, έτοιμη για πίστα.