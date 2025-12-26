Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της FC Bayern Munich επέλεξε τα Q3 , A3 και A1 allstreet για αυτοκίνητα μετακίνησης στις επαγγελματικές τους εκδηλώσεις.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, οι παίκτριες της FC Bayern, ανάμεσά τους οι Giulia Gwinn, Klara Bühl και η Lea Schüller, δοκίμασαν στην πράξη τα νέα τους αυτοκίνητα, εξερευνώντας τόσο τα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και τις τεχνολογικές δυνατότητές τους.

Συνολικά στη γυναικεία ομάδα της FC Bayern Munich παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet. Βασικό όχημα θα είναι το Audi Q3.

Ο Yves Becker-Fahr, Head of Sales Germany της Audi, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης στις παίκτριες της FC Bayern και που τις στηρίζουμε και εκτός αγωνιστικού χώρου με τα οχήματά μας. Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, η κορυφαία απόδοση και ο δυναμισμός — στοιχεία καθοριστικά τόσο στον αθλητισμό όσο και στον κόσμο του αυτοκινήτου».

Μετά την τελετή παράδοσης ακολούθησε ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα νέα τους Audi.

Έκαναν μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο.

Η Bianca Rech, Director της FC Bayern Women, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την Audi αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εκτίμησης που δείχνει η μάρκα στην ομάδα μας και ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε στις παίκτριές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για κορυφαίες επιδόσεις και ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του δρόμου».