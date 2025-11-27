Σε χθεσινό μας θέμα (το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ), αναφερόμασταν στο γεγονός πως οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. το 2010 αποτελούσαν το 50% της συνολικής αγοράς και πλέον το μερίδιο τους έχει μειωθεί στο 8% (2025). Μάλιστα το ντίζελ βρίσκεται επίσημα στην τέταρτη θέση μεταξύ των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, πολύ πίσω από τα υβριδικά, τα βενζινοκίνητα, ακόμη και τα plug-in υβριδικά.

Αλλά η Audi δεν είναι έτοιμη να αποσύρει ακόμη τους TDI κινητήρες. Η εταιρεία πουλάει αυτοκίνητα ντίζελ από το 1989 και μάλιστα κέρδισε οκτώ φορές το Le Mans με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο αντοχής TDI.

Νέος V6 3λίτρων με ηλεκτρική πινελιά για μηδενικό turbo lag

Κάνοντας το ντεμπούτο του στα A6 και Q5, ο νέος εξακύλινδρος ντίζελ της Audi συνδυάζει ένα ήπιο υβριδικό σύστημα με έναν ηλεκτρικό συμπιεστή (ο συγκεκριμένος συμπιέζει τον αέρα που μπαίνει στον κινητήρα, όπως το τούρμπο, αλλά δουλεύει με ηλεκτρικό μοτέρ αντί για καυσαέρια), εξαλείφοντας πλήρως το turbo lag (ο χρόνος που χρειάζεται για να αποδώσει ισχύ το τούρμπο μετά την εντολή του πεντάλ γκαζιού).

Όταν πατάτε το γκάζι στο τέρμα δηλαδή και το turbo έχει λίγη ενέργεια να λειτουργήσει, ο αέρας εισαγωγής διοχετεύεται στον ηλεκτροκίνητο συμπιεστή. Ήδη συμπιεσμένος από το turbo που κινείται από την εξάτμιση, ο αέρας συμπιέζεται ακόμη περισσότερο πριν εισέλθει στον θάλαμο καύσης. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη ροπή στις χαμηλές στροφές και ουσιαστικά καθόλου turbo lag. Η Audi ισχυρίζεται μάλιστα ότι ο τελευταίος πετρελαιοκινητήρας V6 προσφέρει απόκριση συγκρίσιμη με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρόμοιας ισχύος.

Όσον αφορά την ισχύ, η μονάδα 3 λίτρων αποδίδει 300 ίππους στις 3.620 σ.α.λ. και 580 Nm ροπής από τις 1.500 σ.α.λ.

Κατά την εκκίνηση, το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας προσθέτει προσωρινά 25 ίππους και 230 Nm ροπής. Στην πράξη λοιπόν, ένα A6 Sedan εξοπλισμένο με τον συγκεκριμένο πετρελαιοκινητήρα V6 επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Μάλιστα η Audi επιμένει ότι αυτός ο V6 είναι ο καθαρότερος μέχρι σήμερα και μπορεί να λειτουργεί με υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο (HVO), το οποίο μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 95% σε σύγκριση με το συμβατικό πετρέλαιο. Κατασκευασμένο από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και γεωργικά υποπροϊόντα, το HVO ήδη χρησιμοποιείται σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Audi στο Neckarsulm και το Ingolstadt στη Γερμανία.