Τα φώτα ενός αυτοκινήτου δεν έχουν πλέον μόνο την αποστολή να φωτίζουν τον δρόμο ή να κάνουν το όχημα ορατό τη νύχτα. Στα σύγχρονα μοντέλα εξελίσσονται σε ένα ακόμη μέσο επικοινωνίας με το περιβάλλον, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας. Η Audi θέλει να ανεβάσει αυτό το παιχνίδι σε νέο επίπεδο με το Q9, παρουσιάζοντας μια τεχνολογία που συνδυάζει ψηφιακά OLED φώτα, τρισδιάστατη καμπυλότητα και νέες λειτουργίες ασφάλειας.

Το νέο μεγάλο SUV της γερμανικής εταιρείας είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που χρησιμοποιεί τρισδιάστατα καμπυλωμένα ψηφιακά OLED πάνελ στα πίσω φωτιστικά σώματα. Το στοιχείο που κάνει την τεχνολογία ξεχωριστή βρίσκεται στο γυαλί που υποστηρίζει τα πάνελ, το οποίο έχει πάχος μόλις 0,1 χιλιοστά, περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα.

Πώς λειτουργούν τα νέα OLED φώτα

Η εξαιρετικά μικρή αυτή διάσταση επιτρέπει στο γυαλί να καμπυλώνεται με ακτίνα έως 200 χιλιοστά, ακολουθώντας τις γραμμές του αμαξώματος. Έτσι, τα φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται πιο αρμονικά στο πίσω μέρος του Q9, αντί να περιορίζονται σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Η τεχνολογία ανήκει στην τρίτη γενιά των ψηφιακών OLED της Audi και περιλαμβάνει συνολικά 512 ξεχωριστά ελεγχόμενα τμήματα, κατανεμημένα σε έξι μεγάλα πάνελ. Το εξωτερικό καμπυλωμένο πάνελ αποτελείται από 99 τμήματα, ενώ το κεντρικό και το εσωτερικό περιλαμβάνουν 84 και 73 τμήματα αντίστοιχα. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στα φώτα να εμφανίζουν διαφορετικές ψηφιακές φωτεινές υπογραφές, αντί να περιορίζονται σε ένα σταθερό μοτίβο. Η Audi κάνει λόγο για νέες στατικές, ενεργές και μερικώς ενεργές φωτεινές απεικονίσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν ακόμη και τρισδιάστατα οπτικά εφέ.

Όταν τα πίσω φώτα γίνονται σύστημα προειδοποίησης

Η Audi αξιοποιεί τα ψηφιακά OLED για να βελτιώσει την ορατότητα του οχήματος από διαφορετικές γωνίες, καθώς η καμπυλωμένη επιφάνεια επιτρέπει στο φως να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό και από το πλάι.

Παράλληλα, το Q9 διαθέτει λειτουργία επικοινωνίας μέσω των πίσω φώτων, η οποία μπορεί να προειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς για ατύχημα ή ακινητοποιημένο όχημα, εμφανίζοντας ένα χαρακτηριστικό σύμβολο κινδύνου. Υπάρχει επίσης προειδοποίηση κατά την έξοδο των επιβατών, ώστε να επισημαίνεται ο κίνδυνος σύγκρουσης με ποδήλατα ή άλλα οχήματα που πλησιάζουν από πίσω.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα προηγμένα φλας. Σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα δυναμικά σήματα εμπρός και πίσω, μπορούν να προβάλλουν στο έδαφος ένα χαρακτηριστικό φωτεινό σύμβολο κατά την αλλαγή λωρίδας ή τη στροφή, κάνοντας την πρόθεση του οδηγού πιο εμφανή στους γύρω χρήστες του δρόμου, ιδιαίτερα τη νύχτα.

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πότε η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει και σε άλλα μοντέλα της γκάμας της. Είναι, πάντως, σαφές ότι η εξέλιξη των φωτιστικών σωμάτων δεν αφορά πλέον μόνο την εμφάνιση ενός αυτοκινήτου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό προειδοποιεί, ενημερώνει και γίνεται αντιληπτό από το περιβάλλον του.