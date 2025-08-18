Το ερώτημα είναι ένα. Αυτό που οι Γερμανοί έκαναν στη Βόρεια Ευρώπη, να διανύσουν με το νέο Audi A6 e-tron, 1.057 χιλιόμετρα, χωρίς μια σταγόνα βενζίνης θα το τολμούσαν άραγε να το κάνουν στην Ελλάδα;

Η απάντηση είναι: Ίσως ναι, αλλά στην επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο στη Β. Ευρώπη το έκαναν χωρίς δισταγμό. Πέρασαν από τρεις χώρες, την Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία με το Audi A6 Sportback e-tron performance χωρίς καμιά αγωνία αν θα μείνουν από … μπαταρία.

Μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων διέσχισαν τις τρεις χώρες για να αποδείξουν πως αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά σε κάθε χιλιόμετρο με το αμιγώς ηλεκτρικό sportback της Audi. Έκαναν 1.057 χιλιόμετρα χωρίς καύσιμα και έγραψαν τους όρους της ηλεκτροκίνησης.

Ένα μοντέλο με υψηλή αυτονομία, σχεδιασμένο για να υπερβαίνει τα όρια της πόλης, ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη έως το Μπέργκεν – διασχίζοντας μαγευτικές πόλεις, εντυπωσιακές γέφυρες, καταρράκτες που κόβουν την ανάσα, εθνικά πάρκα και σκανδιναβικά φιόρδ.

Η Σκανδιναβία αποδείχθηκε ιδανικός προορισμός για να ανακαλύψει κανείς τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης. Η υποδομή ταχείας φόρτισης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρικά οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις λωρίδες των λεωφορείων και να σταθμεύουν δωρεάν. Σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι, οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι ένα σκανδιναβικό road trip δεν προσφέρει μόνο απολαυστική οδηγική εμπειρία, αλλά και απαράμιλλη φυσική ομορφιά.

Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων, ξεκίνησε με ανατολική κατεύθυνση από την Κοπεγχάγη, περνώντας από τη μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο και τη σχεδόν τεσσάρων χιλιομέτρων σήραγγα Drogden.

Μετά από 470 χιλιόμετρα συνεχούς πορείας, το Audi A6 e-tron πραγματοποίησε στάση για ταχεία φόρτιση: μέσα σε μόλις επτά λεπτά, ένας σταθμός ισχύος 350 kW πρόσθεσε 27 kWh στην μπαταρία. Με την αθόρυβη λειτουργία και τη σταθερότητα να κυριαρχούν, τα τελευταία 140 χιλιόμετρα μέχρι το Όσλο ολοκλήρωσαν ιδανικά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού — μια εμπειρία που αποδεικνύει γιατί η Audi οδηγεί τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τη δεύτερη ημέρα, οι οδηγοί άφησαν πίσω τους αστικούς αυτοκινητόδρομους και συνέχισαν σε επαρχιακούς δρόμους – στενούς, με αλλεπάλληλες στροφές, που ανέδειξαν την ευελιξία και τον δυναμικό χαρακτήρα του A6 e-tron. Ένας από τους συμμετέχοντες σχολίασε πως «Το πέρασμα Hardangervidda, ο καταρράκτης Vøringsfossen και το φιόρδ Eidfjord προσέφεραν ένα σκηνικό μοναδικής φυσικής ομορφιάς, σχεδόν κινηματογραφικής. Η οδήγηση σε αυτό το σκηνικό αποτελεί μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία».

Μια τελευταία στάση ταχείας φόρτισης στο 855ο χιλιόμετρο επέτρεψε την απρόσκοπτη συνέχεια του ταξιδιού, που ολοκληρώθηκε με τελικό προορισμό το Μπέργκεν. Η διαδρομή περιλάμβανε τη διάσχιση της επιβλητικής γέφυρας Hardanger, μήκους 1.380 μέτρων, και της σήραγγας Vallavik, η οποία εκτείνεται σε μήκος άνω των 7.700 μέτρων. Όταν το οδόμετρο έδειξε 1.057 χιλιόμετρα, το πλήρως ηλεκτρικό A6 είχε φτάσει στον τελικό προορισμό: το Μπέργκεν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας και λιμάνι αφετηρίας των ιστορικών πλοίων Hurtigruten, που μετέφεραν για δεκαετίες την αλληλογραφία στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Νορβηγίας.

Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης απόλαυσαν τη μοναδική θέα των φιόρδ που περιβάλλουν το Μπέργκεν και αντάλλαξαν εντυπώσεις από ένα ταξίδι που ξεχώρισε για την εναλλαγή τοπίων, την οδηγική άνεση και την αίσθηση απόλυτης χαλάρωσης. Το A6 e-tron απέδειξε ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα αποδοτική, συναρπαστική και απολαυστική – σε κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη.