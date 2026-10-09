Η ηλεκτροκίνηση έχει την τιμητική της στην Auto Athina 2026, με ολοένα και περισσότερες μάρκες να διεκδικούν μια θέση στην ελληνική αγορά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η AION, η οποία μέσα σε μόλις εννέα μήνες παρουσίας στη χώρα μας έχει ήδη δημιουργήσει μια γκάμα δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Βρεθήκαμε στο περίπτερο της μάρκας στο Metropolitan Expo και είδαμε από κοντά τα AION V και AION UT. Πρόκειται για δύο αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, τα οποία έχουν κοινό παρονομαστή την ηλεκτρική κίνηση, την ισχύ των 204 ίππων και την έμφαση στην αυτονομία και στους χώρους.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την παρουσίαση των δύο μοντέλων από την Auto Athina 2026

AION V: Το ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 510 χλμ. (Δείτε ΕΔΩ τη δοκιμή και πλήρη παρουσίαση του μοντέλου)

Το AION V είναι το SUV με το οποίο η μάρκα έκανε το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά. Με μήκος 4,61 μέτρα, μεταξόνιο 2,78 μέτρα και σχεδίαση που ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική των ηλεκτρικών SUV, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και στην άνεση των επιβατών.Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μπαταρία LFP χωρητικότητας 75,26 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει τα 708 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις.

Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 180 kW. Υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, η φόρτιση από το 30% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 18 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής σε ένα ταξίδι.

Στον τομέα της ασφάλειας, το AION V έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, ενώ η συνολική πρόταση συμπληρώνεται από ψηφιακές τεχνολογίες και πλούσιο εξοπλισμό.

AION UT: Το compact ηλεκτρικό που θέλει να ξεχωρίσει στους χώρους

Δίπλα στο SUV, το AION UT εκπροσωπεί μια διαφορετική προσέγγιση. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback μήκους περίπου 4,27 μέτρων, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει τις σχετικά compact εξωτερικές διαστάσεις με ένα ευρύχωρο εσωτερικό. Το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, ενώ ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε από το ευρωπαϊκό design studio της AION στο Μιλάνο. Παράλληλα, η παραγωγή του για την ευρωπαϊκή αγορά έχει ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει επίσης 204 ίππους, αλλά εδώ συνδυάζεται με μπαταρία 60 kWh. Η μικτή αυτονομία φτάνει έως τα 430 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,3 δευτερόλεπτα. Η φόρτιση από το 30% στο 80% διαρκεί περίπου 24 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι δύο ψηφιακές οθόνες, διαστάσεων 14,6 και 8,8 ιντσών, για το σύστημα πολυμέσων και τον πίνακα οργάνων αντίστοιχα. Το AION UT έχει επίσης αξιολογηθεί με πέντε αστέρια από τον Euro NCAP, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν το 2026.

Δύο μοντέλα, μία κοινή στρατηγική

Η παρουσία της AION στην Auto Athina 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η μάρκα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της εμπορικής της πορείας στην Ελλάδα, όμως και τα δύο μοντέλα της κατέγραψαν θετικές επιδόσεις στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.