H Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της και να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους φίλους της αυτοκίνησης. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της αυτοκίνησης.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων, ενώ αρκετές από αυτές θα πραγματοποιήσουν και πανελλαδικές πρεμιέρες σημαντικών μοντέλων τους.

Μάλιστα, με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας στα νέα μοντέλα να “τρέχουν” με πρωτόγνωρες ταχύτητες, η έκθεση Auto Athina 2026 είναι η καλύτερη ευκαιρία ώστε το κοινό να έρθει πιο κοντά με αυτές. Να ανακαλύψει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, να μυηθεί στα διαφορετικά συστήματα κίνησης και φυσικά να επεξεργαστεί από κοντά το επόμενο αυτοκίνητο του.

Φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα για test drives αλλά και δεκάδες δράσεις και events για όλους τους παρευρισκομένους. Μπορείτε να κλείσετε ΕΔΩ, το εισιτήριο σας, ενώ παρέχεται και δωρεάν πάρκινγκ.

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Τοποθεσία: Metropolitan Expo | Hall 3 & Hall 4