Με τέσσερα ολοκαίνουργια μοντέλα που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους η BYD αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής έκθεσης AUTO ATHINA 2026.

Το ενδιαφέρον του κοινού στο περίπτερο της BYD είναι κάτι παραπάνω από έντονο, καθώς η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη εικόνα του εξηλεκτρισμένου μέλλοντος της αυτοκίνησης. Από τον Μάρτιο του 2024, όταν η BYD έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα με μόλις δύο μοντέλα και ένα σημείο πώλησης, σήμερα έχει φτάσει να διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 20 συνεργάτες πανελλαδικά. Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο στοιχείο είναι η εμπιστοσύνη του κοινού, καθώς περισσότεροι από 6.000 πελάτες έχουν ήδη επιλέξει ένα όχημα της μάρκας.

Οι τέσσερις πρεμιέρες που μαγνητίζουν τα βλέμματα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (Hall 3, Stand B1) βρίσκονται τα τέσσερα νέα μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, καλύπτοντας διαφορετικές και απαιτητικές κατηγορίες:

Πρωτιά στις πωλήσεις και άλμα 47%

Η πληθωρική παρουσία της BYD στην έκθεση συμβαδίζει απόλυτα με την εντυπωσιακή εμπορική της πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η μάρκα βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσο και στα Plug-in Hybrid, κατακτώντας την κορυφή στα οχήματα Νέας Ενέργειας συνολικά.

Οι ταξινομήσεις της καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση 47% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ενδεικτικό της δυναμικής της είναι ότι το DOLPHIN SURF αποτελεί το Νο1 αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Παράλληλα, στο κανάλι της λιανικής, τα SEAL U DM-i και ATTO 2 DM-i μονοπωλούν τις δύο πρώτες θέσεις στα Plug-in Hybrid.

Από τη θεωρία στην πράξη με δυναμικά test drives

Η BYD δεν περιορίζεται στη στατική παρουσίαση. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στην έκθεση οφείλεται στα διαθέσιμα test drives, τα οποία γνωρίζουν τεράστια απήχηση. Οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουν αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (DOLPHIN SURF, ATTO 2, ATTO 3 EVO), αλλά και να δοκιμάσουν στην πράξη τη λειτουργία της τεχνολογίας Super Hybrid DM-i (ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i). Μάλιστα, η εταιρεία έχει φροντίσει να είναι διαθέσιμα για οδήγηση και ορισμένα από τα πρώτα DOLPHIN G DM-i που μόλις έφτασαν στη χώρα μας.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διεξάγεται στο Metropolitan Expo και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Τοποθεσία BYD: Hall 3, Stand B1 -Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00-21:00 | Σάββατο και Κυριακή 10:00-21:00.