Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και η Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση, άνοιξε τις πύλες της. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το Metropolitan Expo γίνεται το σημείο συνάντησης για τους φίλους του αυτοκινήτου, φιλοξενώντας δεκάδες μάρκες, νέα μοντέλα, τεχνολογίες και σημαντικές πρεμιέρες.

Η φετινή έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο επισκέπτης δεν περιορίζεται στο να δει απλώς καινούργια αυτοκίνητα από απόσταση. Μπορεί να περπατήσει ανάμεσά τους, να ανοίξει τις πόρτες, να καθίσει στη θέση του οδηγού, να εξερευνήσει τα εσωτερικά και τα συστήματα infotainment, να γνωρίσει από κοντά τις νέες τεχνολογίες και να ενημερωθεί για κινητήρες, επιδόσεις, εξοπλισμό και τιμές.

52 μάρκες σε μία έκθεση

Στα Hall 3 και Hall 4 του Metropolitan Expo βρίσκονται συνολικά 52 μάρκες, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης αυτοκίνησης. Η εικόνα που σχηματίζεται είναι χαρακτηριστική της εποχής που διανύει η αυτοκίνηση: ηλεκτρικά μοντέλα δίπλα σε υβριδικά, plug-in υβριδικά και αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και περισσότερες νέες μάρκες, κυρίως από την Κίνα.

Ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα της φετινής διοργάνωσης είναι η ιδιαίτερα μεγάλη λίστα των πανελλαδικών και πανευρωπαϊκών πρεμιέρων.

Μεταξύ των μοντέλων που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό βρίσκονται τα Alpine A290 και A390, Audi A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 και RS 5 Avant, BMW i3, Σειρά 7, νέα X5 και Neue Klasse, BYD Dolphin G DM-i, Seal MY2026 και Shark, Changan Deepal S07 Ultra PHEV, Citroën C3 Aircross Outdoor, Cupra Raval, Denza Z9GT, DS N°7, Eveasy GSE και eWind, Farizon V7E, Geely E2, Hyundai Ioniq 3, iCAUR V27, Ineos Grenadier, Jaecoo 8, Kia Seltos, Lexus ES 350e και LBX Vibrant Edition, Maxus eTerron 9, Mercedes-AMG GT 4-Door, καθώς και μια νέα έκδοση της MINI. Η λίστα συνεχίζεται με τα MG4 Urban, Nissan Pixo, Opel Corsa GSE, Peugeot E-208 GTi, Škoda Epiq και Peaq, Subaru Solterra και E-Outback, Toyota Yaris Cross, Volkswagen ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo και XPeng L03, μεταξύ πολλών ακόμη νέων μοντέλων.

Και test drive

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν test drive σε επιλεγμένα μοντέλα, ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές. Έτσι, όσοι βρίσκονται σε διαδικασία αγοράς μπορούν να πάρουν μια πρώτη πραγματική γεύση από το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει και όχι απλώς να το εξετάσουν στατικά. Παράλληλα, στο Metropolitan Expo υπάρχει δωρεάν χώρος στάθμευσης, ενώ στους χώρους της έκθεσης λειτουργούν σημεία για καφέ, αναψυκτικά και φαγητό.

Το Zougla Auto βρέθηκε στην Auto Athina 2026

Το Zougla Auto βρέθηκε από την πρώτη ημέρα στην έκθεση και καταγράψαμε σε βίντεο ένα σημαντικό μέρος από τα αυτοκίνητα και τις πρεμιέρες που φιλοξενούνται στα περίπτερα.

Δείτε το πρώτο μας βίντεο από την Auto Athina 2026 – Και επειδή τα αυτοκίνητα είναι πραγματικά πολλά, η ξενάγησή μας δεν τελειώνει εδώ.

Το Zougla Auto θα επιστρέψει στο Metropolitan Expo για ένα δεύτερο βίντεο, στο οποίο θα σας παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα μοντέλα και τις πρεμιέρες που δεν προλάβαμε να συμπεριλάβουμε στο πρώτο μας πέρασμα.

Auto Athina 2026 – Χρήσιμες πληροφορίες