Στην έκθεση Auto Athina 2026, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η GEO Mobility Hellas ( επίσημος εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα) παρουσιάζει τρία μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο σχεδιασμό και ουσιαστική πρακτικότητα. Για πρώτη φορά θα παρουσιάσει το νέο Geely E2 , ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback, που θα το πλαισιώνουν τα Geely E5 και Geely Starray EM-i.

Τα αυτοκίνητα της Geely όπως τονίζουν οι κατασκευαστές κατασκευάζονται με βάση τις ανάγκες των οδηγών προσεγγίζοντας κυρίως τη σύγχρονη τεχνολογία προσφέροντας ασφάλεια, άνεση, έξυπνη αξιοποίηση των χώρων και ευκολία χρήσης.

Νέο Geely E2: το μεγάλο νέο είναι το μικρό της Geely

Στην πρώτη του πανελλήνια παρουσίαση, το νέο Geely E2, το Νο1 παγκοσμίως σε πωλήσεις compact μοντέλο, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πόλους ενδιαφέροντος της έκθεσης Auto Athina 2026. Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback φέρνει φρέσκια σχεδιαστική ταυτότητα και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό ευελιξίας, χώρων και έξυπνων τεχνολογιών.

Με compact εξωτερικές διαστάσεις, προσεγμένη διαμόρφωση της καμπίνας και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης, το Geely E2 έχει σχεδιαστεί γύρω από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η αμιγώς ηλεκτρική του κίνηση και η έμφαση στην άνεση και την ασφάλεια διαμορφώνουν μια νέα, ελκυστική πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν την ηλεκτροκίνηση μέρος της καθημερινότητάς τους.

Επιπλέον, το Geely E2 απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση πέντε αστέρων σε Euro NCAP και ANCAP, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα του 2026. Διαθέτει 23 λειτουργίες ADAS και συνολικά 36 χαρακτηριστικά ασφάλειας, προσφέροντας το πληρέστερο πακέτο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας στην κατηγορία του.

Geely E5: ηλεκτρικό SUV με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά

Το Geely E5 συνδυάζει την ευρυχωρία και την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SUV με την ομαλή, αθόρυβη λειτουργία της ηλεκτροκίνησης. Ο πλούσιος εξοπλισμός, η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και η σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία συμπληρώνουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του.

Η αποδοχή του από το ελληνικό κοινό αποτυπώνεται και στην εμπορική του πορεία. Το μοντέλο βρίσκεται σταθερά τους τελευταίους μήνες στο Top-3 των πωλήσεων στην κατηγορία D-SUV EV, ενώ τον Ιούλιο κατέκτησε την 1η θέση στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών D-SUV και την 4η θέση μεταξύ όλων των ηλεκτρικών μοντέλων της ελληνικής αγοράς.

Geely Starray EM-i: plug-in hybrid τεχνολογία με ασφάλεια πέντε αστέρων και βραβείο Guinness

Το Geely Starray EM-i συνδυάζει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις καθημερινές διαδρομές με την ευελιξία της υβριδικής κίνησης στα μεγαλύτερα ταξίδια. Η βραβευμένη με Guinness World Records προηγμένη τεχνολογία EM-I, δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και την ομαλή λειτουργία, ενώ η ευρύχωρη καμπίνα και ο σύγχρονος εξοπλισμός ενισχύουν την άνεση οδηγού και επιβατών.

Η αξιολόγηση πέντε αστέρων στο Euro NCAP επιβεβαιώνει την έμφαση στην ασφάλεια, συμπληρώνοντας μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικογενειακής μετακίνησης.

Οι επισκέπτες της Auto Athina 2026 θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη γκάμα μοντέλων της Geely, να ενημερωθούν από την εκπαιδευμένη ομάδα της και να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της μάρκας μέσα από μια προσωπική εμπειρία οδήγησης. Στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο της έκθεσης, τα Geely E2, Geely E5 και Geely Starray EM-i θα είναι διαθέσιμα για test drive, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Με ανανεωμένη γκάμα και σταθερή έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την ποιότητα, η Geely ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, φέρνοντας τη σύγχρονη αυτοκίνηση πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα.

Πληροφορίες για τη Geely Auto

*** Η Geely Auto Group είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων, με έδρα την Κίνα, και παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1997, ως θυγατρική της Zhejiang Geely Holding Group, τον παγκόσμιο επιχειρηματικό όμιλο, που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας. Με την προσήλωσή της στην καινοτομία, στην ποιότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Geely Auto επεκτείνει συνεχώς το παγκόσμιο αποτύπωμά της και έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Ο Όμιλος Geely Auto το 2025 έκανε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα το 2025. Η μάρκα Geely ξεπέρασε τα 3,02 εκατ. πωλήσεις οχημάτων το 2025, σημειώνοντας αύξηση 39%. Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 1,69 εκατ. μονάδες (+90%), ενώ και στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE), η Geely Auto κατέχει ηγετική θέση, με πάνω από 1.214.000 πωλήσεις.+