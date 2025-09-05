Η μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη! Οι επισκέπτες , από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά τις: BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS Automobiles, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDESBENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV και ZEEKR.

Παράλληλα, δυναμικό «παρών» θα έχει η ΕΚΟ, ως χρυσός χορηγός της έκθεσης, ενώ παρούσες είναι: η Executive Lease και Enterprise RentACar του Ομίλου Σφακιανάκη και η Instacar. Ξεχωριστή παρουσία έχει ο  Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, που αναδεικνύει  την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία με τα δύο πρώτα προϊόντα της ECOSHIFT, made in Greece by Greeks.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου (Περίπτερο 13). Επίσης,  την 1η ημέρα της έκθεσης  θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρουσιάσεις εταιρειών .

Πρόγραμμα παρουσιάσεων | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

  • 11:30 – Παρουσίαση SKODA |VIOCAR | Περίπτερο 13- Stand B4A
  • 11:45 – Παρουσίαση KGM | Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Περίπτερο 13, Stand A8
  • 12:00 – Παρουσίαση BYD | Όμιλος Σφακιανάκη| Περίπτερο 13, Stand B3
  • 12:15 – Επίσημη Παρουσίαση OMODA & JAECOO | Ο&J AUTOMOTIVE

ΕΛΛΑΣ| Περίπτερο 13, Stand A1

  • 12:30 – Παρουσίαση GEELY-ZEEKR| GEO Mobility Hellas| Περίπτερο 13 Stand A4
  • 13:15 – Παρουσίαση των οχημάτων MAXUS από την Auto Motive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil & ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη που θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει με την παρουσία του, την Maxus στην ελληνική αγορά | Περίπτερο 13 Stand Β1
  • 13:40- Παρουσίαση Chery | Παρουσίαση Dongfeng, DFSK, XEV | Spanos Group | Περίπτερο 13, Stand B9

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα -Παρασκευή: 16:00 – 22:00 – Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.autothessaloniki.gr

 

 

