Η φετινή διοργάνωση, που φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles, συγκέντρωσε κατασκευαστές από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της σημαντικής αυτής συνάντησης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο πήχης είχε τεθεί ψηλά, καθώς οι διοργανωτές θεωρούν ότι μέχρι αύριο το βράδυ οι επισκέπτες που θα έχουν περάσει την πύλη της έκθεσης θα είναι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος αριθμός επισκεπτών. Ωστόσο επειδή η φετινή έκθεση είχε όχι μόνο ρεκόρ συμμετοχών από πλευράς των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά και ρεκόρ παγκόσμιων παρουσιάσεων, το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο. Στο φετινό Mondial de l’Auto 2026 έγιναν 60 παγκόσμιες πρεμιέρες με μοντέλα αλλά και concept cars που αλλάζουν τα δεδομένα στην αυτοκίνηση.

Περιμένουμε αύριο το βράδυ η τη Δευτέρα το πρωί να δοθεί ο επίσημος αριθμός των επισκεπτών.

Τα μοντέλα που κέρδισαν το ενδιαφέρον

Από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής έκθεσης ήταν η έντονη παρουσία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η προσπάθεια των κατασκευαστών να παρουσιάσουν πιο προσιτές λύσεις μετακίνησης, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία των κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά. Νέα μοντέλα, πρωτότυπα οχήματα και προτάσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία με την καθημερινή χρηστικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη θέση είχαν και οι σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν, με σύγχρονες προσεγγίσεις εμβληματικών μοντέλων να επιχειρούν να συνδέσουν την αυτοκινητιστική παράδοση με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Οι εντυπώσεις του κοινού και οι προσδοκίες

Για τους επισκέπτες, μια έκθεση αυτού του μεγέθους αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες προτάσεις της αγοράς, να συγκρίνουν μοντέλα και να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες που αναμένεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις τα επόμενα χρόνια. Η δυνατότητα άμεσης επαφής με τα αυτοκίνητα, αλλά και συμμετοχής σε οργανωμένες δοκιμές επιλεγμένων μοντέλων, ενισχύει τον βιωματικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει το κόστος. Η τιμή αγοράς, η αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, οι δυνατότητες φόρτισης και το συνολικό κόστος χρήσης αποτελούν κρίσιμα κριτήρια για τους υποψήφιους αγοραστές. Οι εντυπώσεις από την έκθεση δεν περιορίζονται, επομένως, στην εμφάνιση και την τεχνολογία, αλλά συνδέονται άμεσα με το κατά πόσο οι νέες προτάσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών.

Η δυναμική είσοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτυπώνει μια βαθιά γεωπολιτική και τεχνολογική ανακατάταξη στην παγκόσμια αυτοκίνηση. Ενώ στο παρελθόν οι δυτικές εκθέσεις κυριαρχούνταν από παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς κολοσσούς, σήμερα οι κινεζικές μάρκες καταλαμβάνουν κεντρικά περίπτερα, παρουσιάζοντας ώριμα, ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η BYD, η Geely, η Xpeng, η GAC, η Leapmotor (σε συνεργασία με τη Stellantis) και η Hongqi εμφανίστηκαν με πλήρεις γκάμες, από προσιτά αστικά ηλεκτρικά μέχρι πολυτελή SUV.

Ξεχάστε ότι ξέρατε. Πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι τόσο καλοστημένα και καλοσχεδιασμένα που αφήνουν μακριά πίσω τους πολλές ευρωπαϊκές φίρμες. Τα μοντέλα που είδαμε στο Παρίσι είναι σχεδιασμένα από ευρωπαίους σχεδιαστές για απαιτητικούς ευρωπαίους αγοραστές. Οι Κινέζοι πωλούν άριστα αυτοκίνητα με τιμές κάτω των 25.000 ευρώ. Ταυτόχρονα με αυτές τις τιμές οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές -δυσανασχετούν γιατί υποχρεώνονται να κατεβάσουν και να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους.

Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί εδώ υπάρχει ένας πόλεμος που μάλλον ωφελημένοι θα βγουν οι κινέζοι.