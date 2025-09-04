Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025, στην 89η ΔΕΘ θα δείτε τα νέα Citroen C3, C3 Aircross και Citroen C4.

Νέο Citroen C 3

H νέα γενιά του δημοφιλούς σουπερμίνι ταυτίζεται απολύτως με την υπόσχεση της Citroёn για προσιτή κινητικότητα και γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά, με εκατοντάδες παραγγελίες να έχουν ήδη καταγραφεί από το Επίσημο Λανσάρισμά του στο τέλος του 2024. Την γκάμα των κινητήρων του μοντέλου απαρτίζουν οι εκδόσεις Turbo 100hp βενζίνης, Hybrid 110hp Automatic και αμιγώς ηλεκτρική 113hp με αυτονομία έως 326km (WLTP).

Νέο C3 Aircross

Αποτελώντας μια ουσιαστική εξέλιξη του επιτυχημένου προκατόχου του, το νέο C3 Aircross συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία άνεση. Είναι διαθέσιμο με πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνη, Hybrid, Electric) και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Με μήκος 4,4μ. και πλάτος 1,79μ., το νέο C3 Aircross δείχνει πιο μυώδες ενώ προσφέρει κορυφαία άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό για όλους τους επιβάτες (για πρώτη φορά προσφέρεται και σε επταθέσια διάταξη (διαθέσιμη στην ελληνική αγορά στα τέλη της χρονιάς).

Νέο C4

To νέο Citroen C4 αποτελεί την ανανεωμένη πρόταση της Citroen στην κατηγορία των Crossover, με φρέσκια σχεδίαση, πρακτικές εξωτερικές διαστάσεις και ευρύχωρο εσωτερικό, καθώς και πλήρη γκάμα υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων: Hybrid 110hp & 145hp Automatic, Electric 136hp & 156hp με αντίστοιχες αυτονομίες 354 & 414km συνδυασμένου κύκλου (WLTP). Πρόσφατα την γκάμα του μοντέλου εμπλούτισαν δύο νέες εκδόσεις Plus Pack & Plus Tech Pack που προσφέρουν κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού και συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία με premium χαρακτηριστικά.

Όλα τα μοντέλα της Citroёn διακρίνονται για το κορυφαίο επίπεδο άνεσης που προσφέρουν, λόγω των αναρτήσεων Citroën Advanced Comfort με υδραυλικά στοπ, καθώς και των επανασχεδιασμένων καθισμάτων Advanced Comfort® με επιπλέον αφρώδες υλικό ώστε να εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Επιπλέον, εξοπλίζονται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ηρεμία του οδηγού σε κάθε συνθήκη και διαδρομή.