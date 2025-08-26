Ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα, το CUPRA Tindaya Showcar αποτελεί την καλύτερη συμβίωση ανθρώπου και μηχανής, όπου οδηγική εμπειρία και συναισθήματα αγγίζουν τον μέγιστο βαθμό.

Το CUPRA Tindaya είναι ένα όμορφο και προσεγμένο σχεδιαστικά αυτοκίνητο που σίγουρα θα συναρπάσει μετά την αποκάλυψη του.

Η Παγκόσμια Παρουσίαση του Showcar CUPRA Tindaya θα γίνει στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 19.30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη και αμέσως μετά οι επικεφαλής της εταιρίας θα κάνουν τη μεγάλη αποκάλυψη, ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική σχεδιαστική της γλώσσα.

Απλά για να γνωρίζετε η Cupra έδωσε στο ολοκαίνουργιο Showcar, το όνομα «Tindaya» από ένα ηφαιστειακό βουνό, που υψώνεται από το νησί Φουερτεβεντούρα, στα Κανάρια Νησιά, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Συνδύασαν την αγριότητα του ηφαιστείου με το CUPRA «Tindaya». Ο επικεφαλής της σχεδιαστικής γραμμής του νέο αυτοκινήτου είπε:

« Οι χάλκινοι βράχοι και η ακατέργαστη μορφή του ηφαιστείου συνδέονται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής μας γλώσσας».

To Showcar CUPRA Tindaya με την εσωτερική και εξωτερική του σχεδίαση ζωντανεύει μια ριζοσπαστική και απλή ιδέα:

«Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA»

Πρόκειται για ένα Showcar που προσφέρει τη μέγιστη έκφραση της οδηγοκεντρικότητας, χαρίζοντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία και ενισχύοντας τα συναισθήματα του οδηγού.