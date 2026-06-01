Του Π. Χαλάτση

Χιλιάδες επισκέπτες εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος από την κυριακάτικη βόλτα τους στην παραλία του Αλίμου. Εκεί που για 7η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε από τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη η μεγαλύτερη «έκθεση» εμβληματικών αυτοκινήτων.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδανική. Χιλιάδες επισκέπτες είδαν από κοντά στο Alimos Classic Car, τα ωραιότερα κλασικά αυτοκίνητα και όχι μόνο που παρατάχθηκαν κατά μήκος της παραλίας.

Εκτός από τα αυτοκίνητα που «έγραψαν» τη δική τους ιστορία πριν από μερικές δεκαετίες οι επισκέπτες είδαν μία βασιλική Chrysler του 1958 λίγα μέτρα μακριά από μία εξωτική Bugatti. Επίσης περιεργάστηκαν ένα Ford του 1917 που κατασκεύασε Έλληνας μηχανικός με κινητήρα από μοτοσυκλέτα και «καντηλάκι» για να φαίνεται στο δρόμο. Τότε τα αυτοκίνητα δεν είχαν φώτα για να βλέπουν στο δρόμο αλλά ένα φανάρι για να το βλέπουν οι πεζοί.

Στην έκθεση που η είσοδος ήταν δωρεάν οι επισκέπτες είδαν τις πανέμορφες Bugatti η την McLaren με τις «αεροπλανικές» πόρτες.

Εκεί υπήρχαν και τα δύο αγαπημένα αυτοκίνητα του Αριστοτέλη Ωνάση. Η Rolls-Royce Silver Wraith Sedan de Ville του 1952 και η Cadillac Fleetwood Seventy-Five Limousine του 1963.

Ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάσθηκαν δημόσια τα δύο σπάνια κλασικά αυτοκίνητα του Ωνάση που συνδέθηκαν με τη ζωή και την προσωπική ιστορία.

Στο χώρο του Alimos Classic Car υπήρχαν ακόμη πολλές ιστορικές Mercedes-Benz καθώς επίσης και δύο σπάνια Griffith από το Μουσείο Αυτοκινήτου, αλλά και τα εντυπωσιακά, με τον όγκο και την πολυτέλειά τους, αμερικανικά Chevrolet, Cadillac, Plymouth, Stingray.

Την διοργάνωση στήριξε η ΔΕΗ blue που πάντα βρίσκει σύγχρονες λύσεις στην ηλεκτροκίνηση.