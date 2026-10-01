Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”, και παρουσιάζει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες γκάμες μοντέλων της ελληνικής αγοράς. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα δούμε στις 7 το απόγευμα κατά τη διάρκεια του press day την επίσημη αποκάλυψη του νέου μοντέλου MG4 Urban.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσιάζει μία από τις πληρέστερες προϊοντικές προτάσεις της αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων απαιτήσεων μετακίνησης. Από αποδοτικά Hybrid μοντέλα και προηγμένες Plug-In Hybrid εκδόσεις, έως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, η μάρκα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για μια προσβάσιμη, βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη αυτοκίνηση.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκονται τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+, MGS5 EV και το εντυπωσιακό Cyberster, μοντέλα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η MG συνδυάζει σχεδίαση, τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και καθημερινή χρηστικότητα.

Η νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση είναι το νέο MG4 EV Urban που βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3. Διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

Φυσικά το MG4 Urban που συνδυάζει compact φιλοσοφία με ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους θα μαγνητίσει τους επισκέπτες. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8″ και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Σημαντικό είναι ότι το MG Pilot Custom επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώνει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα σε κάθε διαδρομή. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους ειδικούς για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, την ηλεκτροκίνηση και τις προηγμένες λύσεις κινητικότητας και να ανακαλύψουν τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

H υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας αποδεικνύει ότι η σύγχρονη κινητικότητα μπορεί να συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος χρήσης.

Επίσης, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το οικοσύστημα συνδεσιμότητας MG iSMART, το οποίο προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του οχήματος, προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία χρήσης.

Η συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα της MG, η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και η ενίσχυση του Δικτύου Διανομής και εξυπηρέτησης επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει η MG στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια.

Το περίπτερο D2 της MG βρίσκεται στο Hall 3. Η “AUTO ATHINA 2026” θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2026.