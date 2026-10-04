Η ηλεκτροκίνηση αποκτά έναν ακόμη εκπρόσωπο στην ελληνική αγορά. Η Eveasy πραγματοποιεί την επίσημη είσοδό της στη χώρα μας και επέλεξε την Auto Athina 2026 για να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό την πρώτη της γκάμα, η οποία αποτελείται από τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Ένα hatchback, ένα sedan και ένα SUV. Μπορούμε με αρκετή σιγουριά να πούμε πως είναι ο πιο νέος παίκτης στην EV αγορά και για αυτό θελήσαμε να μάθουμε λίγα πράγματα παραπάνω.

Η εισαγωγή και διανομή των μοντέλων στην Ελλάδα έχει ανατεθεί στη Micronomy, με την Eveasy να δίνει το «παρών» στο Hall 3 του Metropolitan Expo.

Και παρά τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους τα τρία μοντέλα, διαθέτουν κοινή βάση σε επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και κάμερα 360 μοιρών. Παράλληλα, προσφέρονται Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού μέσω OTA.

Eveasy GSE: 224 ίπποι και έως 430 χλμ. αυτονομίας

Στην κορυφή της γκάμας από πλευράς επιδόσεων βρίσκεται το GSE, ένα ηλεκτρικό sedan μήκους 4,675 μέτρων και με μεταξόνιο 2,75 μέτρα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 224 ίππους, ενώ η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 56,31 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 430 χλμ. σύμφωνα με το WLTP, ενώ σε ταχυφόρτιση η μπαταρία μπορεί να μεταβεί από το 30% στο 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Eveasy Ewind: Το SUV της παρέας

Για όσους αναζητούν περισσότερους χώρους και μεγαλύτερη ευελιξία, η Eveasy διαθέτει το Ewind. Πρόκειται για SUV μήκους 4,64 μέτρων, πλάτους 1,87 μ. και με μεταξόνιο 2,77 μ., αποτελώντας τη μεγαλύτερη πρόταση της μάρκας. Και εδώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 224 ίππους, ενώ η μπαταρία 70,38 kWh LFP προσφέρει έως 460 χλμ. αυτονομίας WLTP. Η φόρτιση από 30% έως 80% απαιτεί περίπου 25 λεπτά. Το Ewind έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα, αποτελώντας μια πρόταση που μπορεί να καλύψει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και μεγαλύτερες διαδρομές.

Eveasy EV3: Μικρό, ηλεκτρικό και πρακτικό

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το EV3, ένα compact hatchback που έχει σαφή προσανατολισμό στην αστική μετακίνηση.Με μήκος μόλις 3,75 μέτρα και μεταξόνιο 2,39 μέτρα, είναι το μικρότερο μοντέλο της Eveasy και προορίζεται για όσους αναζητούν ένα ευέλικτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 68 ίππους, ενώ η μπαταρία των 30,24 kWh προσφέρει έως 285 χλμ. αυτονομίας WLTP. Η γρήγορη φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 35 λεπτά.

Η Eveasy προσφέρει 5 χρόνια ή 150.000 χλμ. εγγύηση για το όχημα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 χρόνια ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης.

Η παρουσία της Eveasy στην Auto Athina σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη γνωριμία της μάρκας με το ελληνικό κοινό και μένει πλέον να δούμε πώς θα κινηθεί στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.