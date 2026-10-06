Το μέλλον της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, φέρνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού η Geely Auto, με μια δυναμική παρουσίαση των νεότερων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της.

Με την ναυαρχίδα της, το MONJARO EM-i , η Geely Auto κάνει σαφέστατα την πρόθεσή της να πρωταγωνιστήσει στις αυξημένες προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να προσφέρει έξυπνη, κομψή και προσιτή κινητικότητα σε μια νέα γενιά οδηγών.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού που ξεκινάει την Δευτέρα, στις 12 Οκτωβρίου, θα βρεθεί το ολοκαίνουργιο Geely MONJARO EM-i, που είναι η νέα ναυαρχίδα της μάρκας. Με στόχο να αποτελέσει «παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την οδηγική απόδοση και την ποιότητα στην κατηγορία των υβριδικών SUV της κατηγορίας D», το MONJARO EM-i διευρύνει τη διεθνή γκάμα της Geely Auto και θέτει νέα πρότυπα στην παγκόσμια κατηγορία των plug-in υβριδικών D-SUV, με χαρακτηριστικά και δυνατότητες αντάξια μιας ναυαρχίδας.

Η προηγμένη αρχιτεκτονική GEA-Evo της Geely

Το Geely MONJARO EM-i βασίζεται στην παγκόσμιου επιπέδου αρχιτεκτονική GEA-Evo της Geely, η οποία αναπτύχθηκε εξαρχής για οχήματα νέας ενέργειας. Συνδυάζοντας ευελιξία στην αξιοποίηση των χώρων, συμβατότητα με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και ολοκληρωμένη ασφάλεια, ενσωματώνει τη νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική GEEA 3.0, αναβαθμίζοντας την έξυπνη οδηγική εμπειρία και ενισχύοντας τον χαρακτήρα του μοντέλου ως ναυαρχίδας.

Χάρη στην GEA-Evo, το Geely MONJARO EM-i προσφέρει ουσιαστικές αναβαθμίσεις στους χώρους, τις επιδόσεις, την έξυπνη τεχνολογία και την ασφάλεια. Η ειδικά σχεδιασμένη αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ένα εξαιρετικά ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, ενώ το σύστημα EM-i Super Hybrid επιτυγχάνει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις δυναμικές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Με έμπνευση την κορυφή και ορίζοντα την παγκόσμια κινητικότητα

Η ονομασία MONJARO EM-i είναι εμπνευσμένη από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής. Καθώς υψώνεται επιβλητικά πάνω από το τοπίο του Ισημερινού, η ολόλευκη, χιονισμένη κορυφή του εκφράζει την αρμονική συνύπαρξη μεγαλείου και καθαρότητας, δύναμης και αυτοσυγκράτησης. Με αφετηρία τη φιλοσοφία «Peak Within. Drive Beyond.» — «Η κορυφή είναι μέσα σου. Οδήγησε πέρα από τα όρια.» — το Geely MONJARO EM-i ενσαρκώνει τη φιλοδοξία και την εσωτερική ισορροπία, αποτυπώνοντας την ουσία ενός ισχυρού χαρακτήρα.

Το MONJARO EM-i θα πλαισιώνεται στο περίπτερο της Geely Auto από τρία μοντέλα που αναδεικνύουν το εύρος της εξηλεκτρισμένης γκάμας της μάρκας:

Geely E2 — Το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025.

Geely E5 — Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, έξυπνη συνδεσιμότητα και ευελιξία στην καθημερινή χρήση, εκφράζοντας την προσέγγιση της Geely Auto για πρακτική ηλεκτροκίνηση με επίκεντρο την τεχνολογία.

Geely STARRAY EM-i — Το εκλεπτυσμένο plug-in υβριδικό SUV, σχεδιασμένο να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία που απαιτούν τα μεγαλύτερα ταξίδια, προσφέροντας μια προσαρμόσιμη λύση για τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για τη Geely Auto στην Ευρώπη

Τα τέσσερα μοντέλα αποτυπώνουν τη στρατηγική της Geely Auto για την αξιοποίηση διαφορετικών ενεργειακών τεχνολογιών και την ικανότητά της να προσφέρει επιλογές εξηλεκτρισμένης κίνησης σε διαφορετικές κατηγορίες: από compact ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης έως premium SUV και υβριδικά οχήματα νέας γενιάς.

Ο Aiden He, CEO της Geely Auto Europe, δήλωσε: «Η παρουσία μας στο Παρίσι αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη Geely Auto στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ολοκαίνουργιου MONJARO EM-i, μαζί με τα Geely E2, Geely E5 και Geely STARRAY EM-i, αναδεικνύει τόσο το εύρος της προϊοντικής μας γκάμας όσο και τον ρυθμό με τον οποίο φέρνουμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες μας στους Ευρωπαίους πελάτες. Ανοίγουμε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για τη Geely Auto στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ξεχωριστό σχεδιασμό, έξυπνη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, με σαφή φιλοδοξία να προσφέρουμε στους πελάτες περισσότερες επιλογές».

Η συμμετοχή στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Geely Auto ενισχύει σταθερά την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη, διευρύνοντας την γκάμα των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της και προσφέροντας τις παγκόσμιες δυνατότητές της στον σχεδιασμό και την τεχνολογία σε ένα ολοένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του MONJARO EM-i, η Geely Auto θα αναδείξει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τόσο τη σημερινή θέση της μάρκας όσο και την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας: μια νέα εποχή έξυπνης, εξηλεκτρισμένης και παγκοσμίως συνδεδεμένης κινητικότητας.

Η Geely Auto στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού θα έχει ένα μεγάλο περίπτερο ( D12) στην αίθουσα 7.1 στο Paris Expo Porte de Versailles