Η DS Automobiles παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο “Taylor Made N°4 Concept”, ένα μοντέλο που συνδυάζει την κομψότητα, την τεχνολογία και το αγωνιστικό DNA της μάρκας. Το concept σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον νέο οδηγό της ομάδας DS PENSKE στη Formula E, Taylor Barnard, και ενσωματώνει τις προτάσεις του νεαρού οδηγού μαζί με τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών του DS Design Studio.

Στυλ και καινοτομία βασισμένα στο N°4

Βασισμένο στο N°4, ένα εμβληματικό μοντέλο για τη DS, το concept ξεχωρίζει για τη δυναμική fastback σιλουέτα, το φωτισμένο λογότυπο στο κέντρο της μάσκας και τα φουτουριστικά φωτιστικά σώματα με pixel design. Οι σχεδιαστές έδωσαν έμφαση στην αεροδυναμική, με χαμηλωμένη σιλουέτα και φαρδιά μετατρόχια που αποπνέουν αγωνιστική αισθητική.

Οι επισκέπτες του Σαλονιού μπορούν να δουν το concept σε τέσσερις εκδοχές χρωμάτων τιτανίου, κάθε μια με μοναδική υφή και φινίρισμα: Pure Titanium, Liquid Titanium, Craft Titanium και Black Titanium. Πινελιές Light Gold και μοβ λεπτομέρειες, προσθέτουν μια μοναδική αίσθηση πολυτέλειας και προσωπικότητας, ενώ ο αριθμός 77, τυχερός για τον οδηγό, εμφανίζεται διακριτικά σε καπό, λαβές και πίσω διαχύτη.

Σύνδεση με τον κόσμο των αγώνων

Το “Taylor Made N°4 Concept” εκτίθεται μαζί με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE25 (#77) και τις περιορισμένες εκδόσεις DS PERFORMANCE Line των μοντέλων DS 3 και N°4. Η παρουσία του τονίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της DS Automobiles στη Formula E, όπου έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους οδηγών και κατασκευαστών.

Το DS N°4 προσφέρει πλήρη γκάμα ηλεκτροκίνητων επιλογών:

E-TENSE 100% ηλεκτρικό: 213 ίπποι, αυτονομία 450 χλμ. (WLTP) με χαρακτηριστικά όπως EV Routing, θερμική προετοιμασία μπαταρίας, e-Routes και e-Remote για απομακρυσμένο έλεγχο.

Plug-in Hybrid: 225 ίπποι με 81 χλμ. αυτονομίας σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία

Hybrid αυτοφορτιζόμενο: 145 ίπποι, δυνατότητα ηλεκτρικής οδήγησης έως και στο 50% του χρόνου μετακινήσεων σε αστικές περιοχές, με συνολική αυτονομία έως 1.000 χλμ. μεταξύ ανεφοδιασμών.

Από την πίστα στον δρόμο

Το concept συνδέει άμεσα τις αγωνιστικές εμπειρίες με τα αυτοκίνητα παραγωγής, προσφέροντας ένα σπορ, τεχνολογικά προηγμένο όχημα που ενσαρκώνει το όραμα της DS Automobiles για το μέλλον των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων. Με το Taylor Made N°4 Concept, η DS δίνει έμφαση στο στυλ, την καινοτομία και το αγωνιστικό DNA, φέρνοντας την τεχνολογία της Formula E στους δρόμους της καθημερινότητας.