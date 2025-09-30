Ένας ειδικός στόλος από 20 DS N°8 βρίσκεται από χθες 29 Σεπτεμβρίου, στους δρόμους του Παρισιού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε δημοσιογράφους, VIPs και fashion influencers. Η γαλλική φίρμα με τα πολυτελή αυτοκίνητα επιβεβαιώνει για ακόμα μια χρονιά τη στενή σχέση της DS με τον κόσμο της μόδας και της υψηλής ραπτικής.

Η DS Automobiles είναι συνεργάτης της PARIS FASHION WEEK από το 2019. Στηρίζει πάντα αυτήν τη σημαντική διοργάνωση με διεθνή απήχηση στον κόσμο της μόδας. Ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας υπηρετώντας την Τέχνη του Ταξιδιού, το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της PARIS FASHION WEEK.

Μια ειδική σειρά από 20 DS N°8 με το λογότυπο της διοργάνωσης ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας Γυναικεία Ένδυση Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, να κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα διαρκέσεις έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το πανέμορφο luxury αυτοκίνητο της γαλλικής φίρμας είναι 100% ηλεκτρικό και έχει αυτονομία έως και 750 km (μικτός κύκλος WLTP).

Με πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες και κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, τα μοντέλα DS N°8 που διατίθενται στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ενθουσιάζουν τους επιβάτες τους με την ολοκληρωμένη άνεση, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προηγμένη τεχνολογία τους.

Το εσωτερικό του DS N°8 ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της DS Automobiles και του κόσμου της μόδας, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά υλικά και μοναδικά φινιρίσματα εσωτερικού χώρου, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού, ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» και ειδικό φινίρισμα στα καθίσματα σε στυλ μπρασελέ ρολογιού.

Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές δεξιότητες, που βρίσκονται αποκλειστικά στις δημιουργίες της DS Automobiles, βρίσκουν εδώ ιδιαίτερη έκφραση και τονίζουν τον αβανγκάρντ χαρακτήρα της DS Automobiles.

Ο Xavier PEUGEOT, DS Automobiles CEO δήλωσε σχετικά:

« DS Automobiles και PARIS FASHION WEEK. Το DS N°8 κλέβει τις εντυπώσεις, συνοδεύοντας τις επιδείξεις μόδας στους ομορφότερους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης μόδας που τιμά τη δημιουργικότητα, το σχέδιο και την αβανγκάρντ.»

Λογικό είναι το DS N°8 να «κλέβει» τις εντυπώσεις, σ αυτήν την τόσο σημαντική για τους Γάλλους εβδομάδα μόδας.