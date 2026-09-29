Η KGM δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά την ανανεωμένη της γκάμα. Με κληρονομιά άνω των 70 ετών στην κατηγορία των SUV και των τετρακίνητων οχημάτων, η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει όλο το εύρος των προτάσεών της. Ξεκινάει από τα compact αστικά crossover και καταλήγει στα ανθεκτικά pick-up παντός εδάφους.

Στην Auto Athina 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo ( από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026) η Νοτιοκορεατική μάρκα παρουσιάζει την πλήρη γκάμα της, η οποία περιλαμβάνει από compact SUV μοντέλα έως σκληροτράχηλα pick up. Στην έκθεση αυτοκινήτου θα δούμε το Tivoli, το compact B-SUV της μάρκας που συνδυάζει ευελιξία και πρακτικότητα, καθώς και το Torres σε δύο διαφορετικές εκδόσεις:

Το Torres HEV Black Edition, που ξεχωρίζει με τη δυναμική του εμφάνιση και την υβριδική του τεχνολογία, και το 100% ηλεκτρικό Torres EVX, που μεταφέρει τον περιπετειώδες χαρακτήρα του Torres στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Στο Hall 3, περίπτερο Α4, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα KGM Tivoli, Torres HEV, Torres EVX, καθώς και το νέο Musso Grand, που περνά στη νέα εποχή της KGM με πιο σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και ενισχυμένη πρακτικότητα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο περίπτερο της KGM θα έχει το νέο Musso Grand, που εξελίσσει περαιτέρω το pick up που έχει καθιερωθεί για την αντοχή και την αξιοπιστία του, με πιο σύγχρονη και επιβλητική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα. Η νέα καρότσα είναι σχεδιασμένη για απαιτητικές συνθήκες χρήσης, ενώ η ανανεωμένη καμπίνα συνδυάζει την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου lifestyle SUV.

Με τη δυνατότητα τετρακίνησης και τις αυξημένες δυνατότητές του, το νέο Musso Grand παραμένει ένα πραγματικό εργαλείο εργασίας, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην άνεση που απαιτεί η καθημερινή οδήγηση.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 3-11 Οκτωβρίου. Το ωράριο είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή (14:00–21:00) και 10:00–21:00 το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου.