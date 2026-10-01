Η Citroën φέρνει την Ευρώπη στην Αθήνα. Με το ë-C3 Collection, το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection και, κυρίως, το νέο C3 Aircross Outdoor, η Citroën παρουσιάζει στην Auto Athina 2026 τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη αυτοκίνηση, με κοινά στοιχεία την άνεση, την ξεχωριστή σχεδίαση και τον εξηλεκτρισμό.

Ωστόσο, το μοντέλο που αναμένεται να συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα είναι αναμφίβολα το C3 Aircross OUTDOOR, καθώς η Αθήνα αποτελεί τον πρώτο σταθμό της δημόσιας παρουσίασής του στην Ευρώπη. Μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα που δίνει στην AUTO ATHINA 2026 έναν ακόμη λόγο να βρεθεί στο επίκεντρο της αυτοκίνησης.

C3 Aircross Outdoor

Το C3 Aircross Outdoor που θα παρουσιαστεί στην έκθεση είναι αμιγώς ηλεκτρικό και εφοδιάζεται με την έκδοση Extended Range, προσφέροντας μεικτή αυτονομία έως 397χλμ. και έως 547χλμ. σε αστικές συνθήκες. Η νέα αυτή έκδοση τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX και συνδυάζει την πρακτικότητα και τον οικογενειακό χαρακτήρα του C3 Aircross με μια πιο δυναμική και περιπετειώδη εμφάνιση.

Η διαφοροποίηση είναι εμφανής από την πρώτη ματιά, χάρη στον νέο εμπρός προφυλακτήρα, τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, τα αποκλειστικά στοιχεία Outdoor και τις νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στην πρακτικότητα συμβάλλουν οι ράγες οροφής, ενώ οι προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τον χαρακτήρα της κορυφαίας έκδοσης.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort συνδυάζονται με ειδικά γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Το ηλεκτρικό ë-C3 Collection

Δίπλα στο νέο C3 Aircross Outdoor θα βρίσκεται το ë-C3 Collection, η ιδιαίτερα πλούσια έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3, το οποίο έχει ήδη κερδίσει σημαντικό μερίδιο της προτίμησης του ελληνικού κοινού. Η έκδοση Collection ξεχωρίζει χάρη στις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, την ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance και τον πλουσιότερο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα τα καθίσματα και την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων προσφέρει αυτονομία έως 323χλμ. WLTP στον μικτό κύκλο και έως 454χλμ. σε αστικές συνθήκες, αποτελώντας μια πρόταση μηδενικών εκπομπών με έμφαση στην ευελιξία της καθημερινής μετακίνησης.

C3 Aircross Hybrid 145PS Collection

Την τριάδα της Citroën στην Auto Athina 2026 συμπληρώνει το C3 Aircross Hybrid Collection, που συνδυάζει τον SUV και οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου με την υβριδική τεχνολογία και το αυτόματο κιβώτιο. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα και πλούσιο εξοπλισμό, ενώ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σύστημα Keyless Access / GO, για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί.

Το υβριδικό σύστημα των 145 ίππων έχει ως στόχο να συνδυάσει την αποδοτικότητα με την ευκολία στην καθημερινή χρήση, ενώ τα καθίσματα και η ανάρτηση Citroën Advanced Comfort δίνουν έμφαση στην άνεση τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια.