Μια ξεχωριστή πρόταση premium ηλεκτροκίνησης προτείνει η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας της Zeekr στην Ελλάδα, στην Auto Athina 2026. Στο περίπτερο της μάρκας θα δούμε το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT, που μόλις έκανε το εμπορικό του ντεμπούτο καθώς επίσης και τα Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr X.

Όλα τα αυτοκίνητα με την ισχυρή προσωπικότητα συνδυάζουν τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Με ευρωπαϊκή σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της, η Zeekr προσεγγίζει την πολυτέλεια μέσα από την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας. Τα προσεγμένα υλικά, η άνεση, η διαισθητική ψηφιακή λειτουργία και οι δυναμικές επιδόσεις συνυπάρχουν σε αυτοκίνητα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο σε κάθε διαδρομή.

Η δυναμική της μάρκας αποτυπώνεται και στην εμπορική της πορεία. Τον Αύγουστο η Zeekr κατέκτησε την πρώτη θέση σε ταξινομήσεις μεταξύ των premium μαρκών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Zeekr 001: ξεχωριστός σχεδιασμός, αυθεντική οδηγική ταυτότητα

Το Zeekr 001 ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική σιλουέτα ενός πολυτελούς shooting brake. Οι δυναμικές αναλογίες και η έντονη σχεδιαστική του παρουσία συνδυάζονται με μια ευρύχωρη, προσεγμένη καμπίνα και την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις και τα μεγάλα ταξίδια. Με ισχυρές επιδόσεις και έμφαση στην ποιότητα κύλισης, εκφράζει τον συνδυασμό κομψότητας, άνεσης και οδηγικής απόλαυσης που χαρακτηρίζει τη Zeekr.

Zeekr 7X: η premium εμπειρία ενός SUV νέας γενιάς

Το Zeekr 7X μεταφέρει τη φιλοσοφία της μάρκας σε ένα SUV σχεδιασμένο για τις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Οι γενναιόδωροι χώροι, τα ποιοτικά υλικά και η προσεγμένη εργονομία δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Η προηγμένη συνδεσιμότητα, οι τεχνολογίες υποβοήθησης της οδήγησης και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης μέσα από τεχνολογία 800V που έρχεται από το μέλλον, συμπληρώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, που συνδυάζει την οικογενειακή πρακτικότητα με τον δυναμισμό και την άνεση ενός premium ηλεκτρικού SUV.

Zeekr X: compact διαστάσεις, έντονη προσωπικότητα

Το Zeekr X φέρνει τη σχεδιαστική τόλμη και την τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας σε ένα compact SUV, ιδανικό τόσο για τον ρυθμό της πόλης όσο και για εξορμήσεις εκτός αυτής. Η ιδιαίτερη αισθητική του συνδυάζεται με μια καμπίνα υψηλής ποιότητας, έξυπνες λειτουργίες και δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά. Ευέλικτο και ξεχωριστό, απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευκολία ενός compact αυτοκινήτου μαζί με την άνεση και την αίσθηση πολυτέλειας μιας premium πρότασης.

Νέο Zeekr 7GT: τεχνολογία και πολυτέλεια με επίκεντρο τον οδηγό

Το νέο Zeekr 7GT, που μόλις λανσαρίστηκε, προσθέτει μια νέα διάσταση στην γκάμα. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό Grand Tourer με τον έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Η χαμηλή και δυναμική σχεδίαση συναντά την πρακτικότητα και την premium άνεση, ενώ η αρχιτεκτονική 800V με γρήγορη φόρτιση σε 13 λεπτά, η αυτονομία έως 655 χλμ. και η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε έως 3,3 δευτερόλεπτα αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τον προηγμένο χαρακτήρα του νέου μοντέλου.

Στην Auto Athina 2026, θα μπορείτε να δείτε όλα τα μοντέλα από κοντά και να ενημερωθείτε από τους ειδικούς για τα προτερήματα των μοντέλων. Επίσης μπορείτε να κλείσετε ένα test drive που θα γίνεται στον διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο της έκθεσης.