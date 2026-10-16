Αποστολή στο Παρίσι: Περικλής Χαλάτσης

Με τον αέρα μίας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων premium εταιρειών στην Ευρώπη, η Zeekr- η καινοτόμος μάρκα ηλεκτροκίνησης- δεν παρουσιάζει απλώς εντυπωσιακά νούμερα, αλλά το όραμά της για το μέλλον της πολυτέλειας. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του επιβλητικού Super Hybrid Zeekr 9X που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας και τεχνολογίας

Το 2026, οι παραδόσεις της αυξήθηκαν κατά 200% σε ετήσια βάση, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες premium μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχει το αποτύπωμά της σε 22 χώρες. Στόχος της Geely είναι μέχρι το τέλος του έτους να καλύπτει το 95% της Ευρώπης.

Ήδη δημοσιεύσαμε την συνέντευξη του Aiden He, Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Geely Auto Europe.

Ήδη κυκλοφορούν το compact SUV Zeekr X, το shooting brake Zeekr 001, το μεσαίο SUV Zeekr 7X, το grand tourer Zeekr 7GT και από τον Ιανουάριο θα δούμε και την ναυαρχίδα luxury SUV Zeekr 9X.

Στο Mondial de l’Auto 2026 η Κινέζικη φίρμα ξεχώρισε. Παρουσίασε το Zeekr 9X, το πρώτο μοντέλο της μάρκας στην κατηγορία luxury, που εκφράζει το όραμά της «A New Class of Luxury».

Ο Lothar Schupet, Διευθύνων Σύμβουλος της Zeekr Europe, δήλωσε:

«Το ντεμπούτο μας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές μιας ιδιαίτερα συναρπαστικής χρονιάς επέκτασης για τη Zeekr στην Ευρώπη. Η ετήσια ανάπτυξη 200% που καταγράφουμε το 2026 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πελάτες της premium κατηγορίας προσδοκούν όλο και περισσότερα από τα αυτοκίνητά τους: περισσότερη τεχνολογία, υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη κατασκευαστική αρτιότητα. Το λανσάρισμα του 9X συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια νέα κατηγορία πολυτέλειας για τους Ευρωπαίους πελάτες και σηματοδοτεί την επόμενη φάση της στρατηγικής επέκτασης της Zeekr στην Ευρώπη».

Το Zeekr 9X εκφράζει το όραμα της μάρκας στην πολυτελή κατηγορία. Το 9Χ εξελίχθηκε από τις ευρωπαϊκές ομάδες σχεδίασης και μηχανικών της Zeekr, αξιοποιώντας το μέγεθος και τις δυνατότητες καινοτομίας της Geely Auto Group.

Στόχος του είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτέλειας, στην οποία η κατασκευαστική αρτιότητα, οι επιδόσεις, η τεχνολογία και η εμπειρία χρήσης συνδυάζονται αρμονικά.

Στην καρδιά του Zeekr 9X βρίσκεται η μοναδική τεχνολογία Super Hybrid της Zeekr, σχεδιασμένη για όσους αναζητούν τη δύναμη ενός supercar μαζί με τη συναρπαστική αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης. Βασισμένο σε αρχιτεκτονική 900V, το 9X δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, αξιοποιώντας στη συνέχεια την έξυπνη παραγωγή ενέργειας. Η ναυαρχίδα luxury SUV προσφέρει επιδόσεις supercar, με ισχύ έως 897 ίππους, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 179 χλμ., κορυφαία τιμή στην κατηγορία, ενώ η αυτονομία με συνδυασμένη λειτουργία των συστημάτων κίνησης ανέρχεται σε 737 χλμ.

Η υπερταχεία φόρτιση DC, με ισχύ έως 330 kW, επιτρέπει τη φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 9,5 λεπτά. Το 9X διαθέτει επίσης προηγμένο σύστημα προγραμμάτων οδήγησης 3+7, με τρία προφίλ για την καθημερινή οδήγηση, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με έξυπνες λειτουργίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εδάφη.

Στην έκθεση στο Παρίσι ο κ. Θανάσης Κονιστής, CEO GEO Mobility Hellas μας μίλησε για το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της Zeekr

Με το Zeekr 9X παρουσιάζεται και το Zeekr 9X Owners Club, ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες του μοντέλου, με στόχο μια ακόμη πιο απλή και άνετη καθημερινότητα. Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα προνόμια και υπηρεσίες, το Owners Club επεκτείνει την υποστήριξη πέρα από το ίδιο το αυτοκίνητο, βοηθώντας τους πελάτες να εξοικονομούν χρόνο και να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ξεγνοιασιά.

Από υπηρεσίες που διευκολύνουν τα ταξίδια έως πρακτικά προνόμια για την καθημερινή ζωή, η φιλοδοξία είναι απλή: η εμπειρία ιδιοκτησίας να προσφέρει την ίδια φροντίδα στη λεπτομέρεια και την ίδια αίσθηση ευκολίας με το ίδιο το 9X.

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