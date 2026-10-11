Το Σαλόνι Αυτοκινήτου Παρισιού 2026, η μεγαλύτερη γιορτή της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης ανοίγει τις πύλες της από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles. Φέτος, το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού επιφυλάσσει δεκάδες εκπλήξεις.

Αύριο η ημέρα είναι αποκλειστικά για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου και από μεθαύριο Τρίτη (13/10) μέχρι και την Κυριακή (18/10) το Σαλόνι Αυτοκινήτου θα φιλοξενήσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Το “μενού” της φετινής έκθεσης είναι πλουσιότατο, περιλαμβάνοντας νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, φουτουριστικά concept cars, εντυπωσιακά SUV και οχήματα υψηλών επιδόσεων.

Στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού (Mondial de l’Auto 2026), η παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την έκθεση, συμμετέχουν συνολικά 20 κινεζικές μάρκες (ή εταιρείες κινεζικών συμφερόντων), αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των κατασκευαστών που λαμβάνουν μέρος. Αναλυτικά, οι 20 μάρκες που δίνουν το παρών είναι οι εξής:212 Aito BYD Changan Chery DenzaForthing Foton GAC Geely Jaecoo Leapmotor Li Auto Lotus (ανήκει στον όμιλο της Geely) Lynk & Co Maxus Omoda Smart (η οποία έχει μετατραπεί σε κοινοπραξία της Mercedes-Benz με την Geely) Xpeng Zeekr Αξίζει να σημειωθεί ότι ιστορικές μάρκες, όπως η Smart και η Lotus, προσμετρώνται στη συγκεκριμένη λίστα από τους αναλυτές της αγοράς, καθώς πλέον ανήκουν ή κατασκευάζονται στο πλαίσιο ισχυρών κοινοπραξιών με κινεζικούς κολοσσούς, όπως η Geely.Αυτή η εντυπωσιακή “απόβαση” δεν αφορά απλώς την παρουσίαση γνωστών οχημάτων, αλλά περιλαμβάνει και τουλάχιστον επτά παγκόσμιες πρεμιέρες και παρουσιάσεις μοντέλων ειδικά σχεδιασμένων ή προσαρμοσμένων για την ευρωπαϊκή αγορά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το plug-in υβριδικό Geely Monjaro EM-i, το station wagon Lynk & Co 07 GT, το μεγάλο EREV Leapmotor D19, το Xpeng G9L που θα κατασκευάζεται στην Αυστρία, και το νέο Li Auto i6. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει τις ξεκάθαρες προθέσεις των κινεζικών ομίλων να διεκδικήσουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Ας δούμε αναλυτικά τα σημαντικότερα νέα μοντέλα που αναμένεται να κλέψουν την παράσταση στην Πόλη του Φωτός:

Οι ώρες μετρούν αντίστροφα για ένα ακόμα ραντεβού της αυτοκίνησης, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (12-18/10)

Ανάμεσα στις δεκάδες μάρκες που θα βρίσκονται εκεί το πενθήμερο που θα διαρκέσει το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, είναι (και) η Citroen, η οποία παίζει μπάλα εντός έδρας. Εκεί λοιπόν θα βρίσκονται δύο μοντέλα της Γαλλικής μάρκας.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις πολλές διαφορετικές πτυχές της γκάμας Citroën, από τα πιο πρόσφατα μοντέλα έως τις ειδικές εκδόσεις της. Ένα από τα κορυφαία σημεία της φετινής διοργάνωσης θα είναι η αποκάλυψη ενός concept car με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά του στην έκθεση και αντλεί άμεση έμπνευση από το πνεύμα του εμβληματικού 2 CV. Οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμόσαστε το «ντεσεβό), το οποίο μπαίνει στη σύγχρονη εποχή του, περίπου οκτώ δεκαετίες μετά την έναρξη της παραγωγής του. Επιπλέον θα παρουσιαστεί η υπογραφή Outdoor, που θα κοσμήσει τα μοντέλα Ami, C3 και C3 Aircross.

Εκτός από τα εν λόγω αυτοκίνητα, το μονοθέσιο της Citroen στην Formula E, θα πραγματοποιήσει την επίσημη πρώτη παρουσίαση, ενόψει της έναρξης της 13ης σεζόν του πρωταθλήματος, στην οποία θα κάνουν πρεμιέρα τα μονοθέσια τέταρτης γενιάς, γνωστά και ως GEN4.

O όμιλος Geely πρόκειται να παρουσιάσει μια γκάμα από νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Η νέα ναυαρχίδα της Geely Auto, το MONJARO EM-i, που πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Παρίσι, είναι το πρώτο plug-in υβριδικό SUV της μάρκας στην κατηγορία D. Το μέλλον της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, φέρνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού η Geely Auto, με μια δυναμική παρουσίαση των νεότερων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της.

Με την ναυαρχίδα της, το MONJARO EM-i , η Geely Auto κάνει σαφέστατα την πρόθεσή της να πρωταγωνιστήσει στις αυξημένες προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να προσφέρει έξυπνη, κομψή και προσιτή κινητικότητα σε μια νέα γενιά οδηγών.

Στο περίπτερό της θα βρίσκονται τα εξής οχήματα:

Geely Monjaro EM-i: Θα αποτελέσει το επίκεντρο της παρουσίασης, κάνοντας το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο. Πρόκειται για το πρώτο παγκόσμιο plug-in υβριδικό (PHEV) D-SUV της Geely. Geely EX2: Ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο, σχεδιασμένο για αστικές μετακινήσεις. Geely EX5: Ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που εστιάζει στην καθημερινή πρακτικότητα. Geely Starray EM-i: Ακόμη ένα plug-in υβριδικό (PHEV) SUV της εταιρείας.

Renault: Το ενδιαφέρον μαγνητίζει το πρωτότυπο E-Space Concept.

Με μήκος 4,70 μέτρα, επίπεδο δάπεδο και έξι ανεξάρτητα καθίσματα, επαναφέρει την ιδέα του απόλυτου πολυχρηστικού αυτοκινήτου. Μαζί του, θα παρουσιαστούν το επετειακό Rafale Hypnotic (περιορισμένη παραγωγή 1.500 μονάδων) και το νέο Trafic E-Tech electric, με αρχιτεκτονική 800 Volt και αυτονομία άνω των 470 χλμ.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Dacia παρουσιάζει το επόμενο κεφάλαιο στην προϊοντική της στρατηγική, που αφορά στην ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία C, τη διεύρυνση της εξηλεκτρισμένης γκάμας της και το λανσάρισμα νέου ηλεκτρικού της μοντέλου.

Παραμένοντας πιστή στο DNA της, η μάρκα συνεχίζει με συνέπεια να προσφέρει όλα όσα έχουν πραγματική αξία για τον πελάτη, με κορυφαία σχέση τιμής-αξίας. Η ρουμανική μάρκα λανσάρει τη δεύτερη γενιά του Spring, με 250 χλμ. αυτονομίας, το οποίο πλέον θα κατασκευάζεται στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας. Δίπλα του θα βρίσκεται το πολυαναμενόμενο Dacia Striker, ένα C-SUV μήκους 4,62 μέτρων. Θα προσφέρει υβριδικές, LPG και τετρακίνητες εκδόσεις, με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, τοποθετούμενο ανάμεσα στο Duster και το Bigster.

Στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού η Alpine θα αποκαλύψει το PS1, ένα νέο concept car που έρχεται να εμπλουτίσει την παρουσία της μάρκας.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά, από τους πρώτους παγκοσμίως, το γλυπτό Alpine A110 Sculpture, ένα γλυπτό-concept του ηλεκτρικού A110 (βασισμένο στην πλατφόρμα APP), που προαναγγέλλει την επόμενη γενιά της Alpine A110, καθώς και μοντέλα που σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο εξατομίκευσης για τις Alpine A290 και A390.

Alfa Romeo: Παρουσιάζει το πρωτότυπο Cuorerosso, ένα κόκκινο μανιφέστο που δείχνει το μέλλον της ιταλικής μάρκας, τονίζοντας τη σπορ ταυτότητά της.

Lancia: Η αναγέννηση της φίρμας περνά στο επόμενο στάδιο με τη νέα Gamma. Πρόκειται για ένα fastback crossover μήκους 4,67 μέτρων (πλατφόρμα STLA Medium), το οποίο στις ηλεκτρικές του εκδόσεις θα αποδίδει έως 375 ίππους με αυτονομία άνω των 740 χλμ.

Peugeot: Στο επίκεντρο θα βρεθούν δύο πρωτότυπα: το ένα εμπνευσμένο από το θρυλικό αγωνιστικό 205 T16 και ένα δεύτερο που παραμένει αυστηρά μυστικό.

Η Hyundai Motor συμμετέχει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 με πολλές και σημαντικές πρεμιέρες οχημάτων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή αγορά και τη φιλοδοξία της να προσφέρει προηγμένα, προσανατολισμένα στις ανάγκες των πελατών οχήματα σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές αυτοκινήτου παγκοσμίως. Θα παρουσιάσει μια σειρά από σημαντικές νέες πρεμιέρες που αναδεικνύουν το εύρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής των προϊόντων της, από τον τολμηρό σχεδιασμό των SUV μοντέλων της έως τις πρακτικές, αμιγώς ηλεκτρικές λύσεις για επαγγελματίες οδηγούς.

Η παρουσία της Hyundai στο Παρίσι σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής πορείας της μάρκας στην Ευρώπη.

Με ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, η Hyundai συνεχίζει να συνδυάζει τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, τις προηγμένες τεχνολογίες και την πρακτική χρηστικότητα σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της.Η κορεατική φίρμα θα παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο και πιο μυώδες Hyundai Bayon, εφοδιασμένο με αναβαθμισμένη τεχνολογία.

Την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα θα κάνει επίσης το νέο Tucson, πλαισιωμένο από τις αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της εταιρείας, όπως το Staria Electric και τα μοντέλα της οικογένειας Ioniq.

DS Automobiles: Θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο της επόμενης μέρας της, καθώς και το νέο compact SUV DS N°7, με εκδόσεις (Etoile Hybride, Pack Etoile E-Tense κ.ά.) που στην αμιγώς ηλεκτρική τους μορφή θα αγγίζουν τα 740 χλμ. αυτονομίας.

Opel: Παρουσιάζει τη μελέτη STX Concept, δείχνοντας το μέλλον των αεροδυναμικών station wagon. Στον τομέα των επιδόσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Corsa GSE (280 ίπποι, 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτ.) και το Astra GSE Line.

Fiat: Εισάγει το Multiplay, μια μίξη SUV και pick-up, μαζί με τα ολοκαίνουργια Grizzly και Grizzly Fastback (κάτω των 4,5 μέτρων), τα οποία θα προσφέρονται σε θερμικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Mercedes-Benz: Πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας, ηλεκτρικής C-Class, με αρχιτεκτονική 800 Volt και αυτονομία 760 χλμ. Δίπλα της, η νέα ηλεκτρική GLA με αυτονομία 657 χλμ. και η πανίσχυρη AMG CLA 45.

Smart: Επιστρέφει στις “ρίζες” της με το Smart #2, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο πόλης που έχει σχεδιαστεί από τη Mercedes-Benz.

Volvo: Αποκαλύπτει το ανανεωμένο EX40 (νέα κεντρική οθόνη 11,2 ιντσών, αυτονομία έως 575 χλμ.) καθώς και το XC60 Long Range, του οποίου η τεράστια μπαταρία των 41,2 kWh του εξασφαλίζει εντυπωσιακή ηλεκτρική αυτονομία 200 χλμ.

Υπάρχουν δεκάδες άλλες εταιρίες που δυστυχώς δεν μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε όλες. Όμως για κάθε πρεμιέρα θα κάνουμε ξεχωριστή αναφορά