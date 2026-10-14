Αποστολή στο Παρίσι: Περικλής Χαλάτσης

Τρείς μήνες πριν δούμε στους ελληνικούς δρόμους τη νέα plug-in υβριδική ναυαρχίδα της Geely Auto, το εντυπωσιακό Monjaro EM-i, το γνωρίσαμε στο Παρίσι.

Ήταν το «Ευρωπαϊκό ντεμπούτο» ενός πολυτελέστατου αυτοκινήτου που ανήκει στην μεσαία κατηγορία (D-SUV) και απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες που θέλουν να ξεχωρίζουν στο πέρασμά τους.

Με κεντρικό μήνυμα «Performance That Goes Beyond» η Geely παρουσίασε τη ναυαρχίδα της με στόχο να προσφέρει ξεκούραστα ταξίδια, σιγουριά στον αυτοκινητόδρομο, άριστα κρατήματα στις απαιτητικές διαδρομές και ικανοποιητικές επιταχύνσεις.

Απευθύνεται στον σύγχρονο, απαιτητικό οικογενειάρχη που αναζητά το επόμενο βήμα πέρα από τις καθιερωμένες επιλογές της αγοράς.

Ο Aiden He, Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Brand Europe και Αντιπρόεδρος Στρατηγικής και Προϊόντος της Geely Auto Europe, δήλωσε: «Έχουμε υψηλές προσδοκίες για το Geely Monjaro EM-i στην Ευρώπη. Το Geely Monjaro ξεχωρίζει, τόσο για την εμφάνιση και την υψηλή ισχύ του όσο και για τη συνολική εμπειρία που προσφέρει ως ναυαρχίδα: από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στον δρόμο έως τη σιγουριά που εμπνέουν τα συστήματα ασφαλείας του, την άνεση της καμπίνας και την ευφυΐα της τεχνολογίας του».

Με μήκος περίπου 4,8 μέτρα και μεταξόνιο 2.845 χλστ., το Geely Monjaro EM-i προσφέρει χώρο για τα γόνατα των επιβατών της δεύτερης σειράς έως 130 χλστ. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 633 λίτρων, η οποία μπορεί να αυξηθεί έως τα 2.183 λίτρα. Το μέγιστο διαθέσιμο μήκος φόρτωσης των 2,8 μέτρων και οι 34 αποθηκευτικοί χώροι ενισχύουν περαιτέρω την καθημερινή πρακτικότητα.

Τα καθίσματα SPA διαθέτουν σύνθετη δομή 11 στρώσεων, οκτώ σημεία μασάζ, έξι προγράμματα μασάζ και τρία επίπεδα έντασης. Η θέρμανση και ο αερισμός των εμπρός καθισμάτων συμβάλλουν επιπλέον στην άνεση κατά τα μεγάλα ταξίδια.

H επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε 5,8 δευτερόλεπτα στην έκδοση Ultra AWD. Αποδίδει 334 ίππους συνδυαστικής ισχύος και 667 Nm ροπής. Θα υπάρχουν τέσσερις εκδόσεις με δύο επιλογές μπαταρίας, 18,4 και 29,8 kWh. Το αξιόλογο όμως είναι η συνολική αυτονομία έως 922 χλμ. και η ηλεκτρική αυτονομία έως 116 χλμ. κατά WLTP.

Στην καρδιά του Monjaro EM-i βρίσκεται το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης 1.5T, ειδικά σχεδιασμένο για plug-in υβριδικές εφαρμογές, με έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Για τον οδηγό, ο στόχος είναι σαφής: σταθερά υψηλές επιδόσεις όταν χρειάζονται, με αποδοτική αξιοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD κατανέμει την ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, με απόκριση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Κατά την επιτάχυνση, τις προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο και τις παρατεταμένες ανηφορικές διαδρομές, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σταθερή ισχύ, διαχειριζόμενο έξυπνα τη διατήρηση της φόρτισης της μπαταρίας, τη θερμική λειτουργία του συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό σύστημα σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με διάρκεια, σε όλη τη διαδρομή.

Η έκδοση Ultra υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο στάσης στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Η προσέγγιση του Geely Monjaro EM-i στις επιδόσεις επεκτείνεται στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Το SUV συνδυάζει αμάξωμα υψηλής αντοχής με επτά αερόσακους, το σύστημα ασφάλειας μπαταρίας της Geely και μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού. Διαθέτει 13 λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας με υποβοήθηση επιπέδου 2, εννέα λειτουργίες υποβοήθησης για μεγαλύτερη οδηγική άνεση και σύστημα περιμετρικής απεικόνισης 540° με λειτουργία «διαφανούς πλαισίου», που επιτρέπει στον οδηγό να έχει καλύτερη εικόνα του χώρου γύρω και κάτω από το όχημα.

Το μοντέλο έχει προετοιμαστεί με στόχο την επίτευξη αξιολόγησης πέντε αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP. Η Geely το έχει επίσης υποβάλει σε 21 δοκιμές ασφάλειας υπό ακραίες συνθήκες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων. Παράλληλα, η υβριδική αρχιτεκτονική προσφέρει πρόσθετη εφεδρεία στο σύστημα κίνησης, καθώς ο θερμικός κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας μπορούν να λειτουργούν ως εναλλακτικές πηγές πρόωσης. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σιγουριά τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως το βρεγμένο οδόστρωμα, οι υψηλές ταχύτητες και τα δύσκολα εδάφη.

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid έχει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 150.000χλμ (ό,τι επέλθει πρώτο) για την μπαταρία υψηλής τάσης, όπου η Geely εγγυάται ελάχιστο επίπεδο υγείας (State of Health – SOH) 70%, τον ηλεκτροκινητήρα και τις μονάδες διαχείρισής αυτών. Για τα υπόλοιπα μέρη του έχει εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000χλμ πλην των αναλώσιμων και όσων υπάγονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Επίσης, παρέχεται δωρεάν 6ετής οδική βοήθεια όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα θα σας πούμε όταν έρθει στην Ελλάδα και το οδηγήσουμε.