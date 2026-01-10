Η Kia αποκάλυψε επίσημα το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο EV2 στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό B- SUV , σχεδιασμένο ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους και την καθημερινή μετακίνηση, με στόχο να γίνει η πιο προσιτή ηλεκτρική πρόταση στην γκάμα της μάρκας.

Το EV2 έχει τετραγωνισμένη, boxy σχεδίαση και μήκος περίπου 4,06 μέτρα, το οποίο το τοποθετεί ανάμεσα στα μικρότερα ηλεκτρικά SUV της αγοράς. Η σχεδίαση του δανείζεται στοιχεία από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά της Kia, με σύγχρονη αισθητική και ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα.

Η Kia προσφέρει το EV2 με δύο επιλογές μπαταριών:

μια 42,2 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 317 χλμ. (WLTP),

μια 61 kWh με αυτονομία έως 448 χλμ. (WLTP)

Και στις δύο εκδόσεις, η φόρτιση από 10 % σε 80 % γίνεται σε περίπου 30 λεπτά (σε ταχυφορτιστή), ενώ υποστηρίζει επίσης φόρτιση AC 11 kW και 22 kW.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το EV2 προσφέρει αρκετά ευρύχωρο και καλοφτιαγμένο εσωτερικό χώρο. Οι πίσω θέσεις μπορούν να μετακινηθούν και να ανακλιθούν, αυξάνοντας την άνεση και την ευελιξία, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 403 λίτρα. Υπάρχει επίσης ένα μικρό «frunk» για αποθήκευση καλωδίων και μικρών αντικειμένων, κάτω από το μπροστινό καπό.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, όπως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μεγάλη κεντρική οθόνη αλλά και οθόνη αφής για το χειρισμό του κλιματισμού, συνδεσιμότητα με smartphone, καθώς και πολλές βοηθητικές τεχνολογίες οδήγησης και ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, τα στάνταρ και διαθέσιμα συστήματα περιλαμβάνουν τα Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor, καθώς και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω, μέσω του έξυπνου κλειδιού, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό για την κατηγορία.

Η ψηφιακή άνεση ενισχύεται μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης της εφαρμογής Kia, του Digital Key με τεχνολογίες NFC, Bluetooth και Ultra-Wideband, των ασύρματων (OTA) ενημερώσεων λογισμικού και των Features on Demand. Προαιρετικά διατίθεται και ηχοσύστημα Harman/Kardon με οκτώ ηχεία, που αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία στο εσωτερικό. Η Kia ενσωματώνει επίσης λειτουργίες V2L και V2G, που επιτρέπουν την παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές ή πίσω στο δίκτυο.

Το EV2 θα παράγεται στο εργοστάσιο της Kia στη Σλοβακία και αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στο 2026, με εκτιμώμενη τιμή που τοποθετείται κάτω από τα 30.000 ευρώ.