Οι προβολείς στο περίπτερο της Opel, στην IAA Mobility στο Μόναχο, έπεσαν πάνω στο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το νέο concept car με το έμβλημα του Κεραυνού. Το υψηλών επιδόσεων concept car, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, είναι το πρώτο “phygital” αυτοκίνητο από το Rüsselsheim.

Αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo κατευθύνεται προς το Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής δεν είναι κάτι καινούργιο για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Το νέο concept car εντυπωσίασε πρόσφατα τους λάτρεις της αυτοκίνησης από όλο τον κόσμο στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, χάρη στην επιβλητική, δυναμική εμφάνιση και τις έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις του.

Στο δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.

Phygital εμπειρία: Ένα εντυπωσιακό μοντέλο υψηλών επιδόσεων στη σκηνή και στο Gran Turismo 7

Με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 350 kW (476 hp) ο καθένας, έναν σε κάθε άξονα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει συνδυαστική ισχύ 588 kW (800 hp) για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Eπιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 320 km/h. Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος.

Οι εκρηκτικές επιδόσεις συνδυάζονται με εντυπωσιακή σχεδίαση. Το πρωτότυπο από το Rüsselsheim έχει παρόμοιες διαστάσεις με ένα Corsa, αλλά είναι χαμηλότερο και αρκετά φαρδύτερο. Το design αποτυπώνει συνολικά μια νέα, πιο “τεχνική” ερμηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Bold & Pure” της Opel. Τα μαρσπιέ εμπρός και πίσω, οι μαύρες αεροδυναμικές επενδύσεις στα φτερά, οι ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, ο ενεργός διαχύτης και η ενεργή αεροτομή εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo στον δρόμο. Σε στιγμές που χρειάζεται μέγιστη πρόσφυση, ενισχύουν την κάθετη δύναμη, ενώ σε συνθήκες χαμηλότερης αντίστασης φροντίζουν για βέλτιστη αεροδυναμική ροή, χαρίζοντας στον οδηγό αίσθηση ελευθερίας και απόλυτου ελέγχου.

Gran Turismo World Series: Τέσσερις γύροι σε τρεις ηπείρους

Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live events σε τρεις ηπείρους. Οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης για το πρωτάθλημα. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τώρα στο Βερολίνο, ακολουθεί το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και η μεγάλη τελική αναμέτρηση στη Fukuoka της Ιαπωνίας, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές του 2025.