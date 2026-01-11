Η Mazda αποκάλυψε επίσημα το CX-6e, το νέο της ηλεκτρικό SUV μεσαίου μεγέθους, στο πλαίσιο της έκθεσης των Βρυξελλών, θέτοντας την ηλεκτρική κινητικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής της στρατηγικής για το 2026. Το CX-6e προστίθεται στην ήδη αναπτυσσόμενη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων της Mazda, δίπλα στο Mazda 6e, και αναμένεται να φτάσει στις ευρωπαϊκές αγορές το καλοκαίρι του 2026,

Το CX-6e, όπως και το μηχανικά παρόμοιο sedan 6e, είναι αποτέλεσμα ενός κοινού project με την Changan και κατασκευάζεται στην Κίνα στην ίδια γραμμή παραγωγής με το Deepal S07.

Το νέο ηλεκτρικό SUV εφοδιάζεται με μπαταρία 78 kWh τύπου LFP που θεωρείται σταθερή στην απόδοση και φιλική στη διαχείριση θερμοκρασίας — πλεονέκτημα για καθημερινή χρήση και μακροζωία. Ένας ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος πίσω (RWD) αποδίδοντας συνολική ισχύ περίπου 258 ίππων και 290 Nm ροπής. Με αυτή τη διάταξη, το CX-6e κάνει το 0-100 χλμ/ώρα σε περίπου 7,9 δευτερόλεπτα διαθέτει τελική ταχύτητα περίπου 185 χλμ/ώρα.

Η αυτονομία που ανακοινώνει η Mazda σύμφωνα με το WLTP πρωτόκολλο αγγίζει τα 484 χιλιόμετρα. Ένα νούμερο που, στην πράξη, καλύπτει άνετα καθημερινές μετακινήσεις ακόμη και μικρά ταξίδια χωρίς άγχος για φόρτιση.

Όσον αφορά την τελευταία, σε ταχυφόρτιση υποστηρίζει ταχύτητες έως 195 kW, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να ανεβάσεις την μπαταρία από 10 % σε 80 % σε περίπου 24 λεπτά. Η επιλογή LFP μπαταρίας δείχνει επίσης ότι η Mazda στοχεύει στην αξιοπιστία και όχι απλά στο «μεγαλύτερο νούμερο αυτονομίας».

Σίγουρα το highlight στο CX-6e είναι η μεγάλη, ενιαία οθόνη 26 ιντσών που κυριαρχεί στο εσωτερικό, αποτελώντας ουσιαστικά τον «εγκέφαλο» του SUV στην καθημερινή χρήση. Όπως και στα υπόλοιπα Mazda, η καθαρότητα και η απλότητα στη λειτουργία προτιμώνται έναντι της υπερβολής.