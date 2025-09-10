Το «Auto Thessaloniki 2025» είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα που φέτος από το πρώτο Σαββατοκύριακο προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες. Και λογικό ήταν να έχει τόσο κόσμο η έκθεση αφού «συγκέντρωσε» τα καλύτερα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Άλλα έχουν ήδη εισαχθεί ενώ κάποια άλλα αναμένονται να έρθουν στη χώρα μας τους επόμενους μήνες.

Οι λάτρεις της αυτοκίνησης δεν έχασαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα όμορφα μοντέλα που εξελίσσουν κορυφαίοι κατασκευαστές, αλλά και να ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις.

Στην Auto Thessaloniki 2025 έγιναν εντυπωσιακές πρεμιέρες από κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες. Το παρών στην έκθεση έδωσαν οι κάτωθι εισαγωγικές εταιρίες:

BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS AUTOMOBILES, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV, ZEEKR.

Η ΕΚΟ δίνει επίσης δυναμικό «παρών» ως Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος παρουσιάζει το νέο εγχείρημα ECOSHIFT, επικεντρώνοντας σε λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και νέες τεχνολογίες, ο Όμιλος Σφακιανάκη συμμετέχει με τις εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car, ενώ παρούσα είναι και η Instacar.

Στα εγκαίνια της Auto Thessaloniki 2025, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αν. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης, αναφέροντας:

«Υπάρχουν πολλά νέα μοντέλα και αρκετές πανελλαδικές παρουσιάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα αγκαλιάσει την Έκθεση η οποία είναι η καλύτερη που υπήρξε στο πλαίσιο της ΔΕΘ». Στα εγκαίνια παρευρέθηκε επίσης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής. Επίσης στην Auto Thessaloniki, το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες επισκεπτών

Τοποθεσία : Περίπτερο 13, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Εγνατία 154)

Ημερομηνίες: 6–14 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα–Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

www.autothessaloniki.gr