Από το περίπτερο της Alpine στην έκθεση αυτοκινήτου στην πόλη του φωτός, πέρασαν περισσότεροι από 270.000 επισκέπτες. Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρία ο αριθμός των επισκεπτών ήταν ρεκόρ. Η γαλλική φίρμα δεν περιορίστηκε μόνο σε εμπορικούς πανηγυρισμούς, αλλά τράβηξε τα βλέμματα με το ρετρο-φουτουριστικό πρωτότυπο A310 VISION. Και φυσικά έδωσε μια πρώτη γεύση από την επόμενη ηλεκτρική γενιά του A110. Αυτό όμως που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ανακοίνωσε την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027.

Alpine A310 VISION: Μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά σε ένα εμβληματικό μοντέλο

Η σχεδιαστική ομάδα της Alpine αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να αποδοθεί σήμερα η A310, αξιοποιώντας τις σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις, τα υλικά και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Στόχος δεν ήταν η αντιγραφή του πρωτότυπου, αλλά η δημιουργική εξέλιξη της φιλοσοφίας του. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την καθαρότητα των γραμμών των πρώτων τετρακύλινδρων εκδόσεων με τη μυώδη εμφάνιση της έκδοσης V6, με τα φαρδύτερα φτερά της.

Κατά γενική ομολογία των Γάλλων, αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της έκθεσης ήταν το πρωτότυπο Alpine A310 VISION, το οποίο παρουσιάστηκε από τον CEO της εταιρείας, Philippe Krief. Γιορτάζοντας τα 55 χρόνια της αρχικής τετρακύλινδρης έκδοσης και τα 50 χρόνια της V6, το concept δεν προαναγγέλλει ένα άμεσο μοντέλο παραγωγής, αλλά επιδεικνύει την ευελιξία της νέας, υπό εξέλιξη αρθρωτής πλατφόρμας Alpine Performance Platform (APP).

Σχεδιαστικά, παντρεύει τις καθαρές γραμμές της δεκαετίας του ’70 με σύγχρονα στοιχεία: αλουμινένιο αμάξωμα, μαύρο κάτω τμήμα εμπνευσμένο από τη Formula 1, ημιδιαφανή θολωτή οροφή, αναδυόμενους προβολείς και τριγωνικές ζάντες που παραπέμπουν στο εμβληματικό γράμμα «Α».

Παράλληλα, η Alpine A310 VISION αποτελεί μια δημιουργική εξερεύνηση της σχεδιαστικής κληρονομιάς της μάρκας, όχι την ανακοίνωση ενός μελλοντικού μοντέλου παραγωγής. Επαναπροσδιορίζει την original Alpine A310, το σπορ αυτοκίνητο του 1971 που ξεχώρισε με τη χαμηλή, φαρδιά και δυναμική σιλουέτα του.

Η παρουσίασή της σηματοδοτεί τα 55 χρόνια από την εμφάνιση της τετρακύλινδρης έκδοσης και τα 50 χρόνια από την παρουσίαση της V6.

Ας περάσουμε στο παρόν.

Η Alpine A310 VISION αναδεικνύει τη σχεδιαστική ελευθερία που προσφέρει η πλατφόρμα APP, επιτρέποντας στους σχεδιαστές της Alpine να πειραματιστούν με νέες αναλογίες και όγκους. Οι τριγωνικές ζάντες, με το χαρακτηριστικό σχήμα «Α», παραπέμπουν στους μεταλλικούς τροχούς των πρώτων εκδόσεων, ενώ το αμάξωμα από αλουμίνιο συνδυάζεται με ένα μαύρο κάτω τμήμα, εμπνευσμένο από τη Formula 1. Η ημιδιαφανής, θολωτή οροφή επιτρέπει μια πρώτη ματιά στο εσωτερικό, ενώ οι αναδυόμενοι προβολείς αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου κατά την εκκίνηση.

Alpine A110 Sculpture: Μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά

Η σχεδιαστική ιδέα της επόμενης γενιάς Alpine A110, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2027, αποκαλύφθηκε μέσα από ένα γλυπτό που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού από τον Antony Villain, Αντιπρόεδρο Σχεδιασμού της Alpine, και τον Pierre Gasly, οδηγό της ομάδας BWT Alpine Formula One Team.

Η τρίτη γενιά Alpine A110, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο του είδους του παγκοσμίως, θα βασιστεί στις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας APP.

Atelier Alpine: Περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης για τις A290 και A390

Η εξατομίκευση περνά σε νέο επίπεδο, καθώς η έκδοση Atelier Alpine προσφέρεται για πρώτη φορά στη Alpine A290, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν το αυτοκίνητό τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο το σχεδιαστικό DNA της μάρκας.

Η νέα έκδοση Collection έκανε την πρεμιέρα της στο Παρίσι και διατίθεται με τα δύο συστήματα κίνησης, 180 & 220 ίππων. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το λευκό χρώμα Blanc Nival και η μαύρη οροφή, σε συνδυασμό με θόλους τροχών στο χρώμα του αμαξώματος, ζάντες Snowflake 19 ιντσών, ασημί εμπρός δαγκάνες φρένων και χρωμιωμένα εμβλήματα. Στο εσωτερικό, οι ανάγλυφες επενδύσεις και τα υφασμάτινα στοιχεία σε Bleu Profond και Gris Eveé συνδυάζονται με θερμαινόμενο μαύρο τιμόνι.

Το πενταθέσιο, αμιγώς ηλεκτρικό σπορ fastback Alpine A390 παρουσίασε επίσης μια σειρά νέων χρωμάτων, επενδύσεων και φινιρισμάτων στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας έκδοσης Atelier Alpine.

Τόσο η Alpine A290 όσο και η A390 προσφέρουν πρόσβαση στο Google Gemini, μέσω του Alpine Portal με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built-in).