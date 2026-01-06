Στις 10.00 το πρωί της Παρασκευής ( 9 Ιανουαρίου 2026) ο κ. Raf Van Nuffel, Vice President of Product της Hyundai Motor Europe, στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο περίπτερο της εταιρείας (Palais 6 -Booth 6.06) θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες για το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα της μάρκας και θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα στη γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai για το 2026.

Η Hyundai θα παρουσιάσει ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο που ενισχύει την υπάρχουσα γκάμα και το νέο IONIQ 6 που θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό σαλόνι αυτοκινήτου

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών είναι η μεγαλύτερη έκθεση σε κλειστό χώρο στο Βέλγιο. Η πιο πρόσφατη έκθεση υποδέχθηκε περισσότερους από 300.000 επισκέπτες και πάνω από 1.100 εκπροσώπους ΜΜΕ από 38 χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ως κορυφαίας ευρωπαϊκής έκθεσης αυτοκινήτου. Στη φετινή έκθεση έχουν δηλώσει συμμετοχή 64 μάρκες.

Η Hyundai, ξεκινώντας από το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9-18 Ιανουαρίου), θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στον εξηλεκτρισμό> Το 2026 θα λανσάρει νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της μοντέλο που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του, θα διαθέτει προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξελιγμένου συστήματος φόρτισης 800 Volt.

Ο κ. Raf Van Nuffel δήλωσε:

«Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών παραμένει μια σημαντική διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε πώς εξελίσσονται τα ηλεκτρικά μας προϊόντα και οι τεχνολογίες στους Ευρωπαίους πελάτες. Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, διοργανώσεις όπως αυτή μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε όχι μόνο νέα μοντέλα, αλλά και τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά των οχημάτων Hyundai. Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη, η Hyundai χαιρετίζει την ισχυρή εστίαση της έκθεσης στον εξηλεκτρισμό, που αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο και τις προσδοκίες των πελατών για το μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης στην Ευρώπη».

Η Hyundai εκτός από την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου που ενισχύει την υπάρχουσα γκάμα της από το INSTER έως το IONIQ 9 θα παρουσιάσει το ανανεωμένο IONIQ 6 που έχει σημαντικές βελτιώσεις στον αεροδυναμικό του σχεδιασμό καθώς και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στις ψηφιακές του λειτουργίες.

H Hyundai, παράλληλα με τις πρεμιέρες, σε μια ειδική N Zone, θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N. Επίσης σε μια διαδραστική γωνιά arcade gaming βασισμένη στο INSTEROID θα παρουσιάσει ένα πρωτοποριακό σχεδιαστικά concept, εμπνευσμένο από το INSTER EV, που συνδυάζει την αισθητική των βιντεοπαιχνιδιών με το τολμηρό, σπορτίφ στυλ, εξερευνώντας νέες ιδέες στην σχεδίαση των αυτοκινήτων και παρουσιάζοντας τη δημιουργική προσέγγιση της Hyundai πέρα από τα μοντέλα παραγωγής.