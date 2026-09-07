Η φετινή παρουσία της Mazda στη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε μία χρονιά κατά την οποία η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης ως Τιμώμενη Χώρα, η Mazda μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη έκφραση της ιαπωνικής κουλτούρας στην αυτοκίνηση. Ακρίβεια, αρμονία, τεχνολογική εξέλιξη και προσήλωση στη λεπτομέρεια αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες τη Mazda και βρίσκουν σήμερα νέα έκφραση μέσα από δύο διαφορετικά, αλλά εξίσου σημαντικά μοντέλα.

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα μοντέλα της Mazda.

Το σημαντικότερο από όλα είναι το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, καθώς και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της Mazda.

Το CX-6e που κάνει την πανελλαδική του πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, έχει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία οδηγοκεντρική φιλοσοφία που παραμένει πιστή στις αξίες της μάρκας. Μάλιστα εκφράζει μία σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται μέσα από το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, δημιουργώντας ένα δυναμικό SUV με καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και ισχυρή παρουσία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέτουν μία ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda.

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άν-θρωπο.

Το CX-6e μεταφέρει έτσι τη φιλοσοφία Jinba Ittai – την αρμονική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου – στη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της Mazda.

Το δεύτερο αυτοκίνητο – είναι η εξέλιξη ενός παγκόσμιου Best-Seller- το CX-5. Είναι η 3η γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Η νέα γενιά εξελίσσει τα στοιχεία που το καθιέρωσαν, προσφέροντας αυξημένους χώρους, μεγαλύτερη πρακτικότητα, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας και μία ακόμη πιο ώριμη έκφραση της φιλοσοφίας Kodo.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2,5 λίτρων e-Skyactiv G κινητήρας με Mazda M Hybrid τεχνολογία, σχεδιασμένος για ομαλή και γραμμική απόδοση. Η δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στην οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, εξελίσσοντας τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου, η οποία αποτελεί διαχρονικά βασικό χαρακτηριστικό κάθε Mazda.

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, η παρουσία της Mazda θα ενισχυθεί και από τη συμμετοχή του κ. Δημήτρη Καββούρη, Deputy CEO & Chief Strategy Officer του Ομίλου Συγγελίδη, σε συζήτηση αφιερωμένη στη σύγχρονη ιαπωνική επιχειρηματική φιλοσοφία και στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Από το αμιγώς ηλεκτρικό CX-6e, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα, έως το νέο CX-5, που εξελίσσει μία ήδη παγκοσμίως επιτυχημένη ιστορία, η παρουσία της Mazda στην 90ή ΔΕΘ αποτυπώνει τη μετάβαση προς το μέλλον χωρίς να χάνει την ταυτότητα και τις αξίες που την κάνουν διαφορετική και ξεχωριστή.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε από σήμερα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου να επισκεφθείτε την ΔΕΘ και να γνωρίσετε τα αυτοκίνητα της Mazda στο Περίπτερο 13, stand J02. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00 -Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00