Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Αν δεν έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου, τότε αξίζετε να κάνετε μια βόλτα από τον Άλιμο. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις έξι το απόγευμα διοργανώνεται το 7ο Alimos Classic Car Sunday, στο παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου.

Η είσοδος σε αυτό το ραντεβού των κλασικών αυτοκινήτων και όχι μόνο, είναι ελεύθερη. Το σύνθημα είναι «Μία λεωφόρος, όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον».

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα δουν μία βασιλική Chrysler του 1958 λίγα μέτρα μακριά από μία εξωτική Bugatti, ένα Ford του 1917 – με… καντηλάκια αντί για φώτα και τις ταχύτητες… στο πόδι – απέναντι σε μια McLaren με ορθάνοιχτες τις «αεροπλανικές» πόρτες της.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχουν, χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Ωνάση δύο σπάνια κλασικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με τη ζωή και την προσωπική ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση: η Rolls-Royce Silver Wraith Sedan de Ville του 1952 και η Cadillac Fleetwood Seventy-Five Limousine του 1963, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια.

Ανάμεσα στα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα υπάρχουν και πολλές ιστορικές Mercedes-Benz. Ακόμη δύο σπάνια Griffith από το Μουσείο Αυτοκινήτου, αλλά και τα εντυπωσιακά, με τον όγκο και την πολυτέλειά τους, αμερικανικά Chevrolet, Cadillac, Plymouth, Stingray.

Παράλληλα, με τη στήριξη της ΔΕΗ blue, αναδεικνύεται η μετάβαση από τη συμβατική αυτοκίνηση στις σύγχρονες λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Μπορείτε να συνδυάσετε τη βόλτα σας στην παραλία του Αλίμου και να θαυμάσετε από κοντά δεκάδες αυτοκίνητα που αφήσαν εποχή.

Ο δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης έχει φροντίσει ώστε από την εκδήλωση αυτή να μη λείπουν τα μπέργκερ, τα παγωτά, το ποπ κορν αλλά και η μουσική που δεν θα είναι άλλη από το κλασικό ροκ.