Για πρώτη φορά το Zeekr 7X παρουσιάσθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορείτε όμως να το δείτε και στην Αθήνα σε ειδικά διαμορφωμένο pop-up εκθεσιακό χώρο στο Golden Hall

Το Zeekr 7X είναι ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο με προέλευση από την Κίνα. Είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X). Με το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας ξεχωρίζει με τους λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω.

Η παρουσία της Zeekr στην Ελλάδα, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, φέρνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό την τεχνολογία, την καινοτομία και την premium εμπειρία που εκπροσωπεί η μάρκα. Αποτελεί επίσης στρατηγικό βήμα για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη και προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την επόμενη γενιά ηλεκτρικής κινητικότητας.

Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21″) προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, μία από τις πιο έγκυρες και αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Το 2024 & 2025 οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με ακόμη πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά την επιτυχία αυτή ακόμη πιο σημαντική. Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

Ολόκληρη η γκάμα των μοντέλων της Zeekr είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από €34.990 (Zeekr X, συμπεριλαμβανόμενου του οφέλους του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”). Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.

Μπορείτε να το δείτε στο Golden Hall έως τέλος Σεπτεμβρίου.