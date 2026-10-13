Μία ακόμη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται να διεκδικήσει μερίδιο από την ευρωπαϊκή αγορά, αυτή τη φορά στην premium κατηγορία. Η AVATR ανακοίνωσε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τα σχέδιά της για την είσοδό της στην Ευρώπη το 2027, με δύο μοντέλα που ξεχωρίζουν για τη σχεδίαση και τον τεχνολογικό τους προσανατολισμό.

Τα AVATR 06T και 07L θα αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή της μάρκας, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερα μοντέλα, με την εταιρεία να σχεδιάζει μια ευρύτερη γκάμα για την ευρωπαϊκή αγορά μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

AVATR 06T: Ένα ηλεκτρικό shooting brake με σπορ χαρακτήρα

Το AVATR 06T είναι το μοντέλο που τραβά πρώτο τα βλέμματα. Πρόκειται για ένα αμάξωμα τύπου shooting brake, το οποίο συνδυάζει τη χαμηλή, δυναμική σιλουέτα ενός σπορ αυτοκινήτου με την πρακτικότητα ενός επιμηκυμένου αμαξώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την έκδοση που διατίθεται στην Κίνα, το μήκος του φτάνει τα 4,94 μέτρα, το πλάτος τα 1,96 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,94 μέτρα. Ο χώρος αποσκευών αναφέρεται στα 517 λίτρα, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων δημιουργεί μια ιδιαίτερα μεγάλη επιφάνεια φόρτωσης.

Στην κινεζική αγορά, το 06T διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό, όσο και ως REEV. Η ισχυρότερη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες, με συνδυαστική ισχύ 955 ίππων, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,78 δευτερόλεπτα. Υπάρχει επίσης έκδοση με σύστημα επέκτασης αυτονομίας, όπου ένας βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις και επιλογές αφορούν την κινεζική γκάμα. Η AVATR δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιες ακριβώς εκδόσεις θα φτάσουν στην Ευρώπη, ούτε τις τελικές προδιαγραφές τους.

AVATR 07L: Ένα μεγάλο SUV με πολυτελή προσανατολισμό

Το δεύτερο μοντέλο που έχει επιβεβαιωθεί για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι το AVATR 07L. Με μήκος περίπου 4,91 μέτρα και μεταξόνιο 2,99 μέτρων, τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων SUV, με έμφαση στους χώρους και στην πολυτέλεια.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η πανοραμική οθόνη 35,4 ιντσών που εκτείνεται κάτω από το παρμπρίζ, ενώ η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη χαρακτηριστική αισθητική της μάρκας, με διαιρούμενα εμπρός φωτιστικά σώματα, κρυφές χειρολαβές και ενιαία φωτεινή υπογραφή στο πίσω μέρος.

Η κινεζική έκδοση βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και προσφέρεται με διαφορετικές διαμορφώσεις ηλεκτροκίνησης. Στην κορυφαία εκδοχή με τρεις ηλεκτροκινητήρες, η ισχύς φτάνει τους 955 ίππους.

Από το Μόναχο στην ευρωπαϊκή αγορά

Η AVATR ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί την premium μάρκα της Changan Automobile, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνογνωσία της CATL στον τομέα των μπαταριών. Διαθέτει παγκόσμιο κέντρο σχεδιασμού στο Μόναχο, το οποίο συνεργάζεται στενά με το αντίστοιχο κέντρο στη Σαγκάη. Στην Ελλάδα, την εισαγωγή και λανσάρισμα των μοντέλων της AVATR θα αναλάβει η Autohellas.