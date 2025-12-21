Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Το ανανεωμένο δημοφιλές compact crossover της Toyota, το Aygo X Hybrid, εκτός από το face lift φέρνει κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, κάτι πρωτοποριακό στο χώρο της αυτοκίνησης. Το σημαντικό είναι ότι έγιναν πολλές αλλαγές που δεν περιορίζονται μόνο στα μηχανικά μέρη.

Το Aygo X hybrid έχει πιο μοντέρνο εξωτερικό σχεδιασμό με ανασχεδιασμένη μάσκα και φωτιστικά σώματα, καθώς και αναβαθμισμένο εσωτερικό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, μεγαλύτερη οθόνη αφής πολυμέσων 9 ιντσών και σύγχρονα συστήματα άνεσης και ασφάλειας. Στο πέρασμά του δεν σε αφήνει αδιάφορο.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και η συναρπαστική οδηγική εμπειρία συνδυάζονται με το σύγχρονο πνεύμα που χαρακτηρίζει το Aygo X. Το Aygo X σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη. Το μοντέλο αναπτύχθηκε από την Toyota Motor Europe στο Βέλγιο. Μόνο ο κινητήρας και το σύστημα μετάδοσης παράγονται στην Πολωνία ενώ η συναρμολόγηση γίνεται στο Kolin στην Τσεχία. Η παραγωγή της νέας γενιάς ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου στην Toyota Motor Manufacturing Czech Republic και ήδη ξεκίνησαν οι πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Πριν αναφερθούμε στο αυτοκίνητο σημειώστε ότι η τιμή του στην Ελλάδα θα ξεκινάει από 19.960 ευρώ και η ελληνική εταιρία για το εξηλεκτρισμένο μοντέλο δίνει 11 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η 200.000 χλμ.

Οι εξωτερικές διαστάσεις για το 4θέσιο ιαπωνικό μικρό αυτοκίνητο είναι 3.776 χλστ (μήκος), 1.740 χλστ (πλάτος), 1.525 χλστ (ύψος). Το μεταξόνιο είναι 2.430 χλστ., το ρεζερβουάρ καυσίμου 30 λίτρων.

Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, το νέο Aygo X αξιοποιεί στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο και προσφέρει υψηλή θέση οδήγησης για απρόσκοπτη ορατότητα. Τέσσερις επιβάτες ταξιδεύουν με άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων χωράει από τα απαραίτητα της καθημερινότητας έως και μεγαλύτερες αποσκευές.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και η συναρπαστική οδηγική εμπειρία συνδυάζονται με το σύγχρονο πνεύμα που χαρακτηρίζει το Aygo X. Το νέο υβριδικό αυτοκίνητο είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία του. Η φημισμένη υβριδική τεχνολογία της Toyota εξασφαλίζει πλήρη πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς. Το αποκλειστικά hybrid Aygo X επιτυγχάνει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε μη επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο στην αγορά, σύμφωνα με το WLTP. Συνδυάζει εξατομικευμένο στυλ, προηγμένες τεχνολογίες και υψηλή αισθητική. Η δυναμική σιλουέτα και οι ιδιαίτεροι χρωματικοί συνδυασμοί αποτυπώνουν μια μοντέρνα αστική αισθητική, που τώρα ενισχύεται από μια τολμηρή μπροστινή μάσκα και ανανεωμένο στυλ.

Η τρισδιάστατη μαύρη μάσκα υιοθετεί το εμβληματικό διπλό τραπεζοειδές σχήμα της Toyota και συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο μπροστινό πρόβολο 76 mm, για μια επιβλητική εμφάνιση. Στη συνολική εικόνα συμβάλλουν επίσης οι ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών – ανάλογα με την έκδοση – και οι μαύροι φουσκωμένοι θόλοι τροχών. Ένα έγχρωμο ένθετο στην κάτω γρίλια ενισχύει το δυναμικό παρουσιαστικό και την εντύπωση ενός χαμηλού κέντρου βάρους.

Στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών – από 4,3″ στο προηγούμενο μοντέλο – και ένας ανανεωμένος πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας εισάγουν νέα τεχνολογία στο ταμπλό. Παράλληλα, η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί, ώστε να ενσωματώνει το νέο ηλεκτρονικό χειρόφρενο.

Τόσο η κεντρική κονσόλα όσο και το ταμπλό διαθέτουν διακοσμητικά στοιχεία με σύγχρονο εφέ στην έκδοση x-Pulse, x-Trend και εντυπωσιακό μαρμάρινο εφέ στις εκδόσεις x-Envy, x-Limited .

Το τιμόνι είναι υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμα και διαθέτει έγχρωμο ένθετο ασορτί με το εξωτερικό στην έκδοση High. Τα premium φινιρίσματα των καθισμάτων περιλαμβάνουν κομψό κέντημα σε μοτίβο Χ και διακριτική περιμετρική ραφή στην έκδοση Mid+, ενώ στην έκδοση High ξεχωρίζουν τα διάτρητα πάνελ σε SakuraTouch.

Για πρόσθετη άνεση, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δύο θύρες φόρτισης USB-C. Προαιρετικά διατίθενται η νέα βάση ασύρματης φόρτισης για smartphone, το ψηφιακό κλειδί και η τεχνολογία nanoeX για βελτιωμένη ποιότητα αέρα.

Ένα προαιρετικό ηχοσύστημα JBL προσφέρει μία ανώτερη εμπειρία ήχου. Η απόδοση επιτυγχάνεται μέσω δύο ηχείων πλήρους φάσματος στις μπροστινές πόρτες σε συνδυασμό με tweeters 25 mm στις κολώνες Α. Στο πίσω μέρος, το subwoofer 200 mm – μεγάλο για ένα συμπαγές μοντέλο όπως το Aygo X – παράγει δυνατά μπάσα, ζωντανή απόκριση και καθαρό ήχο.

Το Aygo X προσφέρει ευέλικτο χειρισμό στους πολυσύχναστους αστικούς δρόμους, χάρη στην πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA), που εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και εξαιρετική ακαμψία του αμαξώματος.

Τα συστήματα ανάρτησης, πέδησης και διεύθυνσης έχουν αναβαθμιστεί με σκοπό την πιο συναρπαστική οδήγηση και την ταχύτερη απόκριση. Το νέο προηγμένο σύστημα φρένων διαθέτει πλέον δίσκους και στους τέσσερις τροχούς, ενώ οι ρυθμίσεις του συστήματος διεύθυνσης προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση στο τιμόνι και μεγαλύτερη ευελιξία στην πόλη, κάτι στο οποίο συμβάλλει και η μικρή ακτίνα στροφής, κάτω από πέντε μέτρα.

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα σε όλη τη γκάμα της Toyota. Το νέο Aygo X επωφελείται από το καλύτερο στην κατηγορία πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, χάρη στην αναβαθμισμένη τεχνολογία Toyota Safety Sense και σε νέα χαρακτηριστικά ειδικά για υβριδικά οχήματα.

Η υβριδική τεχνολογία της Toyota προσθέτει στο νέο Aygo X μία σειρά συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, που βελτιστοποιούν την απόδοση και προσφέρουν μια πιο ομαλή και ελεγχόμενη οδήγηση.

Το νέο Aygo X προσφέρει πιο δυναμική και συναρπαστική οδήγηση, με περισσότερη ισχύ και πιο ζωηρή επιτάχυνση. Ο κινητήρας του, κοινός με τα μοντέλα Yaris και Yaris Cross, είναι μία μονάδα 1,5 λίτρων και αντικαθιστά πλήρως τον 1,0L βενζινοκινητήρα του προκατόχου του. Ο νέος 3κύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας 1.5 λίτρων, είναι δανεισμένος από τα μοντέλα Yaris και Yaris Cross. Η συνδυαστική ισχύς είναι 116 ίππους. Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο των 1000 κ.εκ είναι αυξημένη κατά 44 ίππους. Η ροπή είναι 141 Nm και το κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων είναι αυτόματο.

Από 0-100 χρειάζεται 9,2 δευτ. και τελική ταχύτητα αγγίζει τα 172 χλμ./ώρα.

Το σημαντικό όμως είναι η κατανάλωση καυσίμου. Οι εργοστασιακές μετρήσεις δίνουν μόλις 3,7 λίτρα/100 χλμ. ενώ οι εκπομπές C02 είναι στα 86 γρ./χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων έχει περιορίσει αισθητά το θόρυβο. Έκτος των άλλων έχουν αναβαθμίσει και την ηχομόνωση με περισσότερα υλικά σε πόρτες και κολόνες. Στο δρόμο το αυτοκίνητο με 2.88 στροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη και κύκλο στροφής 4.7 μ. είναι αρκετά ευέλικτο.

Για πρώτη φορά, το Aygo X διατίθεται σε έκδοση GR SPORT, προσφέροντας πιο απολαυστική οδηγική εμπειρία και εντυπωσιακή σπορ εμφάνιση.

Η έκδοση GR SPORT είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες TOYOTA GAZOO Racing, που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Βασισμένο στην έκδοση High, το Aygo X GR SPORT προσθέτει αποκλειστικά χαρακτηριστικά επιδόσεων και σχεδίασης, αναδεικνύοντας το αγωνιστικό του DNA.

Ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια καθώς και μία νέα φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκός βελτιώνουν το κράτημα, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ η ειδική ρύθμιση του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης προσφέρει πιο άμεση και ακριβή απόκριση. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα την άνεση κατά την οδήγηση στους δρόμους της πόλης. Οι ζάντες GR SPORT 18 ιντσών προσδίδουν σπορ εμφάνιση.

Θα επανέλθουμεόταν οδηγήσουμε στοςυ ελληνικούς δρόμους το όμορφο Aygo X.