Από ένα πρωτότυπο που μοιάζει να ξεπήδησε από μια άλλη εποχή και τον κινηματογραφικό φακό, η Aznom L’EPOQUE θέτει νέα ερωτήματα για το μέλλον της πολυτέλειας στην αυτοκίνηση. Μπορεί το αυτοκίνητο να φτάσει σε βαθμό που να προσφέρει ανέσεις σπιτιού και εν κινήσει;

Σχεδιαστικά, η L’EPOQUE δανείζεται την αισθητική και το μεγαλείο των λιμουζίνων και των parade cars της δεκαετίας του ’30, έχοντας όμως σύγχρονη διάσταση και έντονη σχεδιαστική παρουσία. Το αμάξωμα με την επιβλητική κάθετη μάσκα, τις καθαρές, γλυπτές επιφάνειες και τους τεράστιους τροχούς διαμέτρου 30 ιντσών, δίνει την εντύπωση ότι βλέπεις ένα κινηματογραφικό όχημα μάλλον παρά μια συμβατική λιμουζίνα.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση του χώρου είναι ριζικά διαφορετική: αντί για παραδοσιακά καθίσματα, οι επιβάτες βρίσκονται σε έναν χώρο που μοιάζει περισσότερο με πολυτελές σαλόνι, με μεγάλο καναπέ στο πίσω μέρος και δύο αναδιπλούμενες θέσεις που συμπληρώνουν ένα 2+2+2 σχήμα όταν χρειάζεται.

Η επιλογή υλικών (από εκλεπτυσμένα ξύλα και δέρματα μέχρι υφάσματα υψηλής αισθητικής) παραπέμπει σε χειροποίητη επίπλωση παρά σε εσωτερικό αυτοκινήτου.

Η τεχνολογία, όπως επιμένουν οι δημιουργοί της, «δεν επιδεικνύεται» αλλά λειτουργεί διακριτικά. Πιο συγκεκριμένα, μια εξελιγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης, διαχειρίζεται το περιβάλλον της καμπίνας (από το κλίμα και το φως μέχρι τον ήχο και το άρωμα) με φυσικές φωνητικές εντολές, ώστε η εμπειρία του ταξιδιού να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμη και εξατομικευμένη.

Η L’EPOQUE ξεφεύγει και από τις γνωστές πεποιθήσεις για την κίνηση. Η πρότασή της περιλαμβάνει τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες — έναν για κάθε τροχό — συνολικής απόδοσης άνω των 1.000 ίππων, με V6 κινητήρα-γεννήτρια που λειτουργεί ως range extender και τροφοδοτεί μια μπαταρία 100 kWh. Η αρχιτεκτονική με πλαίσιο τύπου ladder και η ενεργή ανάρτηση, προσφέρουν μια άνεση αντίστοιχη με αυτήν που περιμένει κανείς από ένα ιδιωτικό τζετ ή γιοτ.

Παρά το γεγονός ότι το πρότζεκτ εξακολουθεί να θεωρείται αισθητικό και θεωρητικό κατά βάση, με έμφαση στο design και την εμπειρία, η Aznom αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδεχομένως μιας μοναδικής κατασκευής ή πολύ περιορισμένης παραγωγής για συλλέκτες που αναζητούν κάτι πέρα από τα συνηθισμένα.