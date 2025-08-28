Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Leamotor, γνωστή πλέον για τα value for money μοντέλα της, είναι έτοιμη να επεκτείνει την γκάμα της στην ελληνική αγορά. Μέχρι το τέλος του έτους, θα προσφέρει το ευρύχωρο και τεχνολογικά προηγμένο B10. Ένα C-SUV που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο, διαθέτοντας μίνιμαλ καμπίνα και εστιάζοντας παράλληλα στην πρακτικότητα, την υψηλή ποιότητα και την ψηφιακή τεχνολογία.

Ευρύχωρο εσωτερικό

Με μήκος 4,52 m, πλάτος 1,89 και ύψος 1,66 m, το μέγεθος του B10 πετυχαίνει τον ιδανικό συνδυασμό κόμπακτ αμαξώματος και μεγάλης καμπίνας. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 m οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα.

Ψηφιακή και μίνιμαλ καμπίνα

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Φυσικά το μοντέλο είναι και ένα κινούμενο… φρούριο, έχοντας εξοπλιστεί με 17 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, που παίρνουν από τον οδηγό το άγχος και του αφήνουν μόνο τη χαρά της οδήγησης.

Με 221 άλογα και 170χλμ./ώρα τελική ταχύτητα

Αποδοτικό και έξυπνα σχεδιασμένο, το πρώτο μοντέλο της οικογένειας B της Leapmotor βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP3.5 και υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία. Για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 221 ίππων και ροπή 240 Nm, με την αρωγή των οποίων το B10 ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8” έχοντας τελική ταχύτητα 170χλμ./ώρα.

Στοιχεία όπως η απόλυτα ισορροπημένη κατανομή βάρους εμπρός-πίσω (50:50), το πίσω σύστημα με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων καθώς και οι ρυθμίσεις από τους μηχανικούς της Stellantis, υπόσχονται οδηγική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου.

Με δύο επιλογές μπαταριών

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές: Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 km στον μικτό κύκλο WLTP ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 km. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

Στην Ελλάδα το Leapmotor Β10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) που εγγυώνται την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών σε ολόκληρη τη χώρα.