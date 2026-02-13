Η McMurtry Automotive, μια μικρή αλλά εξαιρετικά καινοτόμος βρετανική εταιρεία, ξεκινά επίσημα την παραγωγή του ηλεκτρικού Spéirling. Ενός ακραίου συνόλου ου έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ και δεκάδες διακρίσεις στις δοκιμές της τελευταίας τριετίας και τώρα ετοιμάζει την παράδοσή του στους πρώτους πελάτες το καλοκαίρι του 2026.

Το Spéirling δεν είναι ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο καθώς πρόκειται για ένα track-only μονοθέσιο hypercar που χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό σύστημα ενεργής κάθετης δύναμης (Downforce-on-Demand) με ηλεκτρικές φτερωτές ανεμιστήρων στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Αυτές οι «τουρμπίνες» δημιουργούν έως και 2.000 kg κάθετης δύναμης ακόμα και από στάση, γεγονός που δίνει στο hypercar συγκλονιστική πρόσφυση και επιδόσεις που ξεπερνούν κάθε παραδοσιακό μοντέλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά παραγωγής

Κινητήρια μονάδα: Δύο ηλεκτρικοί κινητήρες, συνολικής απόδοσης 1.000 ίππων

Μπαταρία: 60 kWh

Μήκος: 3.4μ.

Βάρος: 990 κιλά (ελαφριά κατασκευή carbon).

Επιτάχυνση: 0-100χλμ./ώρα σε 1.5 δευτερόλεπτα.

Τελική ταχύτητα: Περίπου 306χλμ./ώρα

Φρένα: Δισκόφρενα carbon-ceramic με δαγκάνες έξι εμβόλων

Με αυτά τα στοιχεία, το Spéirling συνδυάζει εξωφρενική επιτάχυνση, θεαματική πρόσφυση και τεχνολογική καινοτομία, κάτι που ήδη έχει μεταφραστεί σε πολλά ρεκόρ και… πρωτοτυπίες.

Το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που οδηγήθηκε ανάποδα

Ρεκόρ Goodwood Festival of Speed Hillclimb: Ολοκλήρωσε την κλασική ανηφορική διαδρομή σε 39.08 δευτερόλεπτα

Hockenheim Closed Wheel Record: Στο Hockenheimring, ολοκλήρωσε έναν γύρο σε 1:24.43

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία Downforce-on-Demand επιτρέπει στο Spéirling να παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη από ένα μονοθέσιο τη F1, ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες, κάτι που αποτελεί πρωτοπορία στην αυτοκίνηση.

Παραγωγή και τιμή

Η McMurtry Automotive θα κατασκευάσει μόνο 100 αυτοκίνητα Speirling Pure, τονίζοντας το χαρακτήρα αποκλειστικότητας και συλλεκτικότητας. Η τιμή του ορίζεται κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται καλοκαίρι 2026.