Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για την ιστορία της, η βρετανική εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων Bentley, κυκλοφόρησε ένα νέο κινηματογραφικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό οδηγό και stuntman Travis Pastrana, ώστε να δείξει τις δυνατότητες της νέας Supersports.

Ο τίτλος του φιλμ είναι «Supersports: FULL SEND», και έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου μέσα και γύρω από το ιστορικό campus της Bentley στην Αγγλία, με τον Pastrana στο τιμόνι μιας ελάχιστα τροποποιημένης Supersports.

Το πισωκίνητο πολυτελές αυτοκίνητο, διαθέτει ένα 4λιτρο bi-turbo V8 κινητήρα με 666 άλογα, και φαίνεται στο βίντεο να εκτελεί drift, donuts και burnouts, στοιχεία που δύσκολα συνδέονται με την παραδοσιακή εικόνα της Bentley ως κατασκευαστή πολυτελών μοντέλων.

Το μοντέλο είναι παραγωγής και απλά προστέθηκε υδραυλικό χειρόφρενο και νέα χαρτογράφηση του γκαζιού για καλύτερο έλεγχο στο ντριφτάρισμα. Παράλληλα υπάρχει και η επιγραφή «Mildred», μία αναφορά στο εσωτερικό όνομα του project και φόρος τιμής στην ιστορία της μάρκας.

Το «Supersports: FULL SEND» είχε την πρεμιέρα του σε ειδική εκδήλωση στο Ντουμπάι, παρουσία σημαντικών πελατών και προσκεκλημένων. Πάντως και οι 500 μονάδες της νέας Supersports, είναι ήδη sold out, πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγωγή της που αναμένεται στα τέλη του 2026.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, πέρα από την εντυπωσιακή οδηγική επίδειξη, εμφανίζονται και ιστορικά μοντέλα Bentley από την συλλογή της εταιρείας, ενώ μία καμουφλαρισμένη πρωτότυπη έκδοση μελλοντικού SUV κάνει ένα σύντομο πέρασμα στην κάμερα, ως πιθανή ένδειξη των μελλοντικών σχεδιαστικών κατευθύνσεων της εταιρείας.

Με το «Supersports: FULL SEND», η Bentley προσπαθεί να δείξει μία νέα πλευρά της δυναμικής ικανότητας της Supersports, αξιοποιώντας την εμπειρία ενός κορυφαίου stunt οδηγού. Αν και το project έχει ξεκάθαρα ψυχαγωγικό χαρακτήρα, λειτουργεί και ως μια διαφορετική μορφή παρουσίασης για ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα στην ιστορία της μάρκας, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια πρώτη εικόνα για στοιχεία από το μέλλον της.