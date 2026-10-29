Η Toyota εξακολουθεί να είναι η πολυτιμότερη μάρκα αυτοκινήτου στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Best Global Brands 2026 της Interbrand. Η πρωτιά της, ωστόσο, συνοδεύεται από μια σημαντική υποχώρηση, καθώς η εκτιμώμενη αξία της μειώθηκε κατά 19,9% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τα 59,5 δισ. δολάρια. Η πτώση αυτή είχε αντίκτυπο και στη συνολική παγκόσμια κατάταξη. Η Toyota βρέθηκε στην 9η θέση, από την 6η που κατείχε πέρυσι, παραμένοντας πάντως η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Apple, η Microsoft και η Google.

Η εικόνα της φετινής έρευνας αποτυπώνει μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολική απώλεια αξίας μεταξύ των τομέων που εξετάζει η Interbrand. Συνολικά, οι αυτοκινητιστικές μάρκες έχασαν 56,95 δισ. δολάρια, ενώ ο κλάδος υποχώρησε στην τρίτη θέση, πίσω από την τεχνολογία και την ψυχαγωγία.

Mercedes-Benz και BMW ακολουθούν την Toyota – Σε θετικό πρόσημο η Hyundai

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών βρίσκεται η Mercedes-Benz, με εκτιμώμενη αξία 40,8 δισ. δολαρίων και πτώση 18,6%. Η γερμανική μάρκα υποχώρησε στη 20ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης, από τη 10η το 2025. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η BMW, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 38,4 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά 17,9%. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον στην 22η θέση παγκοσμίως, από τη 14η της προηγούμενης χρονιάς.

Από τους μεγάλους κατασκευαστές, η Hyundai αποτελεί μία από τις λίγες θετικές εξαιρέσεις. Η αξία της αυξήθηκε κατά 1,6%, στα 25 δισ. δολάρια, ανεβάζοντάς την στην 29η θέση της συνολικής κατάταξης.

Η Tesla σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση

Η μεγαλύτερη απώλεια αξίας μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών καταγράφηκε από την Tesla. Η αμερικανική εταιρεία είδε την αξία της μάρκας της να υποχωρεί κατά 37,8%, στα 18,3 δισ. δολάρια, ενώ έπεσε από την 25η στην 50ή θέση της παγκόσμιας λίστας. Στον αντίποδα, η Ferrari ξεχώρισε με αύξηση 14,7%, φτάνοντας τα 17,7 δισ. δολάρια και ανεβαίνοντας στην 51η θέση παγκοσμίως. Θετική πορεία σημείωσαν επίσης η Kia, με άνοδο 2,7% στα 8,8 δισ. δολάρια, και η κινεζική BYD, η οποία αύξησε την αξία της κατά 4,5%, στα 8,5 δισ. δολάρια.

Πώς υπολογίζεται η αξία μιας μάρκας;

Η κατάταξη της Interbrand δεν αφορά τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών ούτε το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. Αποτιμά την αξία της ίδιας της μάρκας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις οικονομικές επιδόσεις, τον ρόλο που παίζει στην απόφαση αγοράς των καταναλωτών και την ανταγωνιστική της ισχύ. Στην έρευνα του 2026, η συνολική αξία των 100 κορυφαίων μαρκών παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 8,1%, φτάνοντας τα 3,866 τρισ. δολάρια. Η άνοδος αυτή, ωστόσο, δεν αποτυπώθηκε στον ίδιο βαθμό στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι περισσότερες μάρκες υποχώρησαν.

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