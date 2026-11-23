Η περίοδος της Black Friday φέρνει σημαντικές εκπτώσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τη FIAT να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι προσφέροντας όφελος που φτάνει έως και τις 2.300 ευρώ. Η προωθητική ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και, πέρα από τις μειωμένες τιμές, δίνει ένα ακόμα πρακτικό πλεονέκτημα: δωρεάν επιλογή χρώματος σε συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας.

Από το βραβευμένο Grande Panda μέχρι το διαχρονικό 500, οι προσφορές καλύπτουν τέσσερα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της ιταλικής φίρμας.

Οι προσφορές ανά μοντέλο

FIAT 600 Hybrid (Όφελος έως €2.300): Το μεγαλύτερο όφελος της ενέργειας αφορά το B-SUV της μάρκας, τόσο στις εκδόσεις των 110 HP όσο και σε εκείνες των 145 HP. Στην προσφορά περιλαμβάνεται και η μηδενική χρέωση για την επιλογή χρώματος.

FIAT Pandina (Όφελος έως €2.200): Η ενέργεια καλύπτει τόσο την έκδοση Icon όσο και την πιο περιπετειώδη Cross. Πέρα από την έκπτωση και το δωρεάν χρώμα, το μοντέλο εξασφαλίζει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή είσοδο στον Πράσινο Δακτύλιο.

FIAT 500 Hybrid (Όφελος €2.000): Το εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης διατίθεται με έκπτωση τόσο στην κλειστή (Hatchback) όσο και στην ανοιχτή (Cabrio) έκδοση. Χάρη στην υβριδική του τεχνολογία και τις χαμηλές εκπομπές CO2, απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

FIAT Grande Panda (Όφελος €1.550 – €1.950): Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα» προσφέρεται με όφελος €1.550 στις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο και €1.950 στις υβριδικές εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο. Και εδώ, η επιλογή χρώματος δεν επιβαρύνει την τελική τιμή.

Συνοπτικός πίνακας προσφορών